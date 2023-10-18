Ансип: бюджет вырастет на 12% в год, но правительство не может найти денег на повышение зарплаты учителям

«В настоящее время мы видим, что объем бюджета увеличивается на 12% в год, и при всем этом мы не можем повысить зарплату учителям более чем на 25 млн евро. Таким образом, когда бюджет уже вырос по расходам до 17,7 млрд евро, а долговое бремя государства также снизилось до 6,8 млрд евро, все еще идут разговоры о каких-то нескольких миллионов, которых не хватает», - сказал Ансип.

По мнению Ансипа, государственные расходы должны быть пересмотрены, и сокращение их сейчас крайне необходимо. «Время от времени все же стоит пересматривать, является ли то, что делает государственный сектор, наиболее разумным и отвечает ли все это интересам эстонского народа», - сказал он.

По мнению Ансипа, нынешнее правительство могло бы сделать больше для того, чтобы объяснить народу, что произойдет, если государственный бюджет не будет улучшен. Ему кажется, что в настоящее время людям объясняют что-то только тогда, когда решение уже принято, и даже такое объяснение не кажется очень эффективным.