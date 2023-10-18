Бывший премьер-министр и депутат Европарламента Андрус Ансип заявил в эфире Vikerraadio, что в нынешней ситуации правительство может найти больше средств для повышения зарплаты учителям. Кроме того, по его словам, необходимо искать сокращения в государственном бюджете.
Ансип: бюджет вырастет на 12% в год, но правительство не может найти денег на повышение зарплаты учителям
«В настоящее время мы видим, что объем бюджета увеличивается на 12% в год, и при всем этом мы не можем повысить зарплату учителям более чем на 25 млн евро. Таким образом, когда бюджет уже вырос по расходам до 17,7 млрд евро, а долговое бремя государства также снизилось до 6,8 млрд евро, все еще идут разговоры о каких-то нескольких миллионов, которых не хватает», - сказал Ансип.
По мнению Ансипа, государственные расходы должны быть пересмотрены, и сокращение их сейчас крайне необходимо. «Время от времени все же стоит пересматривать, является ли то, что делает государственный сектор, наиболее разумным и отвечает ли все это интересам эстонского народа», - сказал он.
По мнению Ансипа, нынешнее правительство могло бы сделать больше для того, чтобы объяснить народу, что произойдет, если государственный бюджет не будет улучшен. Ему кажется, что в настоящее время людям объясняют что-то только тогда, когда решение уже принято, и даже такое объяснение не кажется очень эффективным.
«О повышении налогов нужно говорить больше, чтобы люди знали, почему оно происходит», - сказал Ансип. По его словам, в настоящее время люди могут только догадываться об этом, и в действительности никакой более точной информации общественности предоставлено не было.