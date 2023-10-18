Российские войска пытаются окружить украинские войска в городе Авдеевка Донецкой области. На сегодняшний день российским силам удалось взять под огневой контроль основной путь снабжения украинской армии в город.
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POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Российская армия пытается перерезать пути снабжения украинской армии под Авдеевкой
Путь снабжения уже под обстрелом, сообщил Postimees киевский военный эксперт Евгений Дикий, один из бывших командиров украинского добровольческого батальона «Айдар», который находится на постоянной связи с украинскими подразделениями, обороняющими Авдеевку. «Русские находятся в 3,5 километрах по обе стороны дороги», – подтвердил Дикий.