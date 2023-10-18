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POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Российская армия пытается перерезать пути снабжения украинской армии под Авдеевкой

Яанус Пийрсалу
, журналист
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Евгений Дикий, бывший командир добровольческого батальона «Айдар», находится в постоянном контакте с воюющими украинскими частями и получает информацию из прямых источников на фронте.
Евгений Дикий, бывший командир добровольческого батальона «Айдар», находится в постоянном контакте с воюющими украинскими частями и получает информацию из прямых источников на фронте. Фото: Dmitri Kotjuh

Российские войска пытаются окружить украинские войска в городе Авдеевка Донецкой области. На сегодняшний день российским силам удалось взять под огневой контроль основной путь снабжения украинской армии в город.

Путь снабжения уже под обстрелом, сообщил Postimees киевский военный эксперт Евгений Дикий, один из бывших командиров украинского добровольческого батальона «Айдар», который находится на постоянной связи с украинскими подразделениями, обороняющими Авдеевку. «Русские находятся в 3,5 километрах по обе стороны дороги», – подтвердил Дикий.

По словам Дикого, огневой контроль над маршрутом снабжения сейчас не критичен для украинских сил. В настоящее время поставки осуществляются ночью, хотя это тоже рискованно. По словам Дикого, даже перекрытие путей снабжения не будет сразу означать критическую ситуацию для защитников Авдеевки, поскольку, по его словам, у защитников города есть как минимум двухмесячный запас боекомплекта (т. е. боеприпасов) и продовольствия.

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