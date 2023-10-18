POSTIMEES В УКРАИНЕ ⟩ Российская армия пытается перерезать пути снабжения украинской армии под Авдеевкой

Путь снабжения уже под обстрелом, сообщил Postimees киевский военный эксперт Евгений Дикий, один из бывших командиров украинского добровольческого батальона «Айдар», который находится на постоянной связи с украинскими подразделениями, обороняющими Авдеевку. «Русские находятся в 3,5 километрах по обе стороны дороги», – подтвердил Дикий.

По словам Дикого, огневой контроль над маршрутом снабжения сейчас не критичен для украинских сил. В настоящее время поставки осуществляются ночью, хотя это тоже рискованно. По словам Дикого, даже перекрытие путей снабжения не будет сразу означать критическую ситуацию для защитников Авдеевки, поскольку, по его словам, у защитников города есть как минимум двухмесячный запас боекомплекта (т. е. боеприпасов) и продовольствия.