Победа без ее «эскалации»? Обзор событий в Украине

Россия начала очередную попытку выйти на границы Донецкой области, которую она год назад записала в своей Конституции как «ДНР». На сей раз, это планируется сделать, якобы до 31 декабря. По крайней мере, такую разведывательную информацию озвучивают некоторые украинские чиновники, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
Сами россияне, видимо сделав выводы из неудачного опыта своего прошлогоднего «осеннего наступления» и негативного эффекта обманутых ожиданий от контрнаступления ВСУ, уже не называют никаких дат. Более того, активизацию своих войск на фронте Путин квалифицировал как «активную оборону».
Хотя по количеству людей и техники, а также возобновлению «мясных штурмов» - это полномасштабное наступление на прилегающую к Донецку Авдеевку, и на Купянско-Лиманском направлении. Цель отодвинуть ВСУ от «столицы» «ДНР» (Авдеевка является практически пригородом Донецка), и выход на берега реки Оскол, то есть, естественную водную преграду на севере области. Это в военном плане.
А в политическом - то, что российский диктатор говорит об обороне, а не «освобождении» или «наступлении» свидетельствует во-первых, о неуверенности в возможностях ВСРФ, во-вторых, о попытке представить Россию обороняющей «свою» территорию, а не агрессором. Такая риторика пригодится Москве в случае заморозки конфликта и начала переговорного процесса.
О том, что Кремль стремится к заморозке заявил глава Офиса Зеленского Андрей Ермак. «Россияне действительно хотят заморозить войну, потому что они слабее, чем были раньше. Но задача Украины - освобождение наших территорий», - написал он.
Вообще, судя по высказываниям украинских топ-спикеров, Киев уже не рассчитывает на быстрое окончание войны. Как и Россия, Украина готовится воевать в долгую, до истощения ресурсов противника. По крайней мере, к такому выводу можно прийти, читая интервью главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова.
По его словам, экономического ресурса России хватит «без проблем вести войну» до 2025 года, а по количеству техники - до 2026-го максимум. «То есть мы выходим с вами где-то на 2025 год», - сказал он. Понимание такой перспективы объясняет итоги последнего «Рамштайна» где сообщалось, что Дания поставит Киеву самолеты F-16 в начале 2024 года, а Бельгия вообще в 2025.
В то же время, президент Зеленский считает, что война вышла на свой последний этап. «Это последний этап войны. Это не ее середина. Первым этапом была оккупация, за которой последовала остановка наступления и взятие инициативы в свои руки. Мне кажется, мы в последней части. У нас много страхов: деньги, оружие... Но мы в последней части, самой сложной», - сказал он в интервью румынскому Digi24.ro
Этап то «последний», но сколько он может продлиться… Особенно если учесть позицию, например, Германии, которая не дает Украине ракеты Taurus, «чтоб не допустить эскалации». Интересно, как в понимании Берлина, можно выиграть войну, не эскалируя ее, то есть не ведя наступательных действий?
Видимо из-за такой странной логики у Зеленского, как он сказал, «много страхов: деньги, оружие...» И его неожиданный визит 11 октября в Брюссель, где проходила встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» говорит о том, что украинский лидер обеспокоен уже даже не ходом контрнаступления, а тем «как защищать, как просто стоять каждый день и обороняться. Это не о контрнаступлении. Контрнаступление - это одно направление, но нужно также обороняться, потому что по ту сторону - Россия, большая армия террористов».
Его обеспокоенность понятна на фоне арабо-израильского конфликта, который тоже начинает приобретать затяжной характер. И, хотя Запад уверяет, что у него хватит ресурсов на две войны, это, почему-то, не сильно утешает украинцев. Особенно на фоне европейской социологии, показывающей уменьшение поддержки украинцев населением тех стран, которые чувствуют себя в безопасности.
Киев-Варшава: противоречия неизбежны?
Похоже, украинцы не верят в то, что отношения с Польшей могут восстановиться до того уровня, который они имели до «агро-войны», вспыхнувшей этой осенью между Киевом и Варшавой. Никто не сомневается, что «ложечки найдутся», но «осадок», как в том еврейском анекдоте, уже «остался». Новые обиды пробудили уже подзабытые старые. Более того, популярный автор одного из ведущих украинских изданий пришел к выводу, что причина напряженности вовсе не в позиции ПиС относительно дешевого украинского зерна, а в схожести политических систем, ментальности народов и исторической мифологии. «А одинаковые полюса отталкиваются».
«Польский и украинский исторические нарративы оказались чрезвычайно схожи – и предсказуемо столкнулись. Выяснилось, что один национальный миф может развиваться лишь в ущерб другому; что идеализированное представление об УПА невозможно совместить с идеализированным представлением об АК (Армии Краевой- авт.); а глорификацию ОУН нельзя соединить с глорификацией Второй Речи Посполитой»...
В общем, даже смена властной команды в Польше не приведет к тому, что отношения между странами станут безоблачными.
Если же говорить о более прагматичном анализе, то украинские СМИ склоняются к тому, что при ход к власти команды с участием «Гражданской коалиции», «Третьего пути» и «Левых» - улучшил бы украино-польские отношения.
«Впрочем, от такой коалиции Киеву не стоит ожидать смелых инициатив в ЕС и НАТО, которыми зарекомендовало себя правительство Моравецкого. Скорее, правительство во главе с «Гражданской коалицией» будет следовать в фарватере европейской политики», - говорится в одной из аналитических статей.
В свою очередь, коалицию в составе «ПиС» и «Конфедерации» называют «не очень хорошим вариантом для Киева… поскольку означает ужесточение политики Варшавы в вопросах двусторонних отношении с Украиной: «Конфедерация» рассматривает возможность прекращения помощи нашей стране».
Победа оппозиции позитивно воспринимается украинскими аналитиками еще и потому, что она лишит главного союзника в ЕС откровенно антиукраинскую Венгрию Орбана.
Но главный - оптимистический - вывод для украинцев: «Какой бы ни была коалиция, уменьшение политической и военной помощи нашей стране пока выглядит маловероятным. Ведь благодаря активной позиции по поддержке Украины во время российско-украинской войны и противодействию России, Варшава нарастила свое влияние как в регионе Центральной и Восточной Европы, так и в международных организациях - ЕС и НАТО. Для Польши это означает укрепление ее субъектности на международной арене. Поэтому Варшава, которая действует весьма меркантильно, при любой коалиции будет поддерживать Киев».
Не верят украинцы в прекращении поддержки Польшей их борьбы с российской агрессией и потому, что РП сама является потенциальной жертвой России. РФ - угроза, от которой поляков сегодня спасают своими жизнями украинцы. Это факт, который не могут не понимать в Варшаве. Отсюда, кстати, тоже возникает вопрос, который может стать конфликтным: кто-кому должен быть больше благодарен в данной ситуации?
Прорвало: Совбез против Офиса президента?
Ну и на последок сюжет, показывающий ситуацию во властной команде Украины.
В понедельник Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов написал в Х, что российские спецслужбы предпринимают активные попытки сформировать новую агентурную сеть в Украине с помощью всевозможных псевдоэкспертов с целью развертывания в перспективе политического проекта, ориентированного на остатки пророссийски настроенного населения.
«Признаками подобной деятельности является резкая активизация различных "экспертов", "актеров-разведчиков" и другого рода аферистов в продвижении на русском языке российской же повестки. Именно они в этот момент кричат о "провале" контрнаступления, намекают на необходимость пересмотра целей войны (и это уже не выход на границы 1991 года), раздают советы как воевать ВСУ, выдают фальшивые инсайды о "конфликтах" среди военно-политического руководства, призывают принять "хороших русских" и в конце концов намекают, что с Россией необходимо договариваться», - написал Данилов.
И хотя он не называл фамилий, - в Украине всем очевидно, что под «актерами-разведчиками и другого рода аферистами», да еще русскоязычными, имеется ввиду бывший советник главы Офиса Президента Украины, популярный блогер Алексей Арестович.
Последний недавно действительно раскритиковал власти в контексте контрнаступления и назвал нынешнее украинское руководство «исчерпавшим предел компетентности». Он же известен своим бэком в киноиндустрии РФ и ее политтехнологических проектах.
И вот здесь возникает вопрос: если Арестович - действующий российский агент, который три года был советником главы ОПУ Андрея Ермака, то не в огород ли Ермака брошен этот камень?
Ведь логично всплывают и другие вопросы: что и кому он советовал? Кто и к каким секретам дал ему доступ? Почему та же СНБО, а также СБУ и ГУР три года не замечали российскую агентуру, работающую в одном здании с президентом? Иными словами, кто этого «агента-афериста» прикрывал?
В общем, пост Данилова можно было бы назвать странным, если бы он не был тревожным. Ведь, учитывая статус его автора и роль в стране тех, по кому он бьет - это не просто слова в соцсети, - это симптом. А если он еще и правдив…
Справка об авторе
Сергей Гармаш - украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991-1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993-1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996-2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001-2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.