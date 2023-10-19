Победа без ее «эскалации»? Обзор событий в Украине

По его словам, экономического ресурса России хватит «без проблем вести войну» до 2025 года, а по количеству техники - до 2026-го максимум. «То есть мы выходим с вами где-то на 2025 год», - сказал он. Понимание такой перспективы объясняет итоги последнего «Рамштайна» где сообщалось, что Дания поставит Киеву самолеты F-16 в начале 2024 года, а Бельгия вообще в 2025.

В то же время, президент Зеленский считает, что война вышла на свой последний этап. «Это последний этап войны. Это не ее середина. Первым этапом была оккупация, за которой последовала остановка наступления и взятие инициативы в свои руки. Мне кажется, мы в последней части. У нас много страхов: деньги, оружие... Но мы в последней части, самой сложной», - сказал он в интервью румынскому Digi24.ro

Этап то «последний», но сколько он может продлиться… Особенно если учесть позицию, например, Германии, которая не дает Украине ракеты Taurus, «чтоб не допустить эскалации». Интересно, как в понимании Берлина, можно выиграть войну, не эскалируя ее, то есть не ведя наступательных действий?