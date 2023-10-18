Ансип о скандале вокруг мужа Каи Каллас: есть вещи, которые до сих пор кажутся ложью

«Есть некоторые вещи, которые до сих пор не объяснены до конца и даже сейчас могут казаться ложью. В том же Маарьямяэ утверждалось, что товары возили только в Эстонию, а не в Россию, мол, помогали перевезти эстонскую компанию из России, которая завершала там свою деятельность. Потом выяснилось, что только с начала полномасштабной войны до конца ноября из Эстонии в Россию ушло 484 партии, а обратно ничего не привезли - все это выглядит не очень правдоподобно.

И конечно, у Каи Каллас была возможность не давать моральную оценку действиям мужа в России. Но все же она ее дала», - сказал Ансип и пояснил, что никого нельзя заставить дать показания против себя или своих близких, однако премьер-министр Каллас заявила, что компании, принадлежащие ее мужу, не осуществляют в России никакой аморальной деятельности.

«Однако мы знаем, что в этом году перевозились подсанкционные товары. Причем до последнего дня, а санкции фактически были объявлены задолго до их введения. А затем, когда ввели санкции, фирма экспортировала детали, которые Россия могла легко использовать для производства товаров, на которые распространялись санкции», - сказал Ансип, добавив, что отрицать аморальность этих действий - значит противоречить тому, что Каллас говорила ранее, а также чувству справедливости эстонского народа.