Ансип о скандале вокруг мужа Каи Каллас: есть вещи, которые до сих пор кажутся ложью

Депутат Европарламента и бывший премьер-министр Андрус Ансип заявил в интервью Vikerraadio, что в скандале с грузоперевозками в РФ, разразившегося вокруг мужа премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ), есть необъяснимые вещи, которые могут показаться ложью.
«Есть некоторые вещи, которые до сих пор не объяснены до конца и даже сейчас могут казаться ложью. В том же Маарьямяэ утверждалось, что товары возили только в Эстонию, а не в Россию, мол, помогали перевезти эстонскую компанию из России, которая завершала там свою деятельность. Потом выяснилось, что только с начала полномасштабной войны до конца ноября из Эстонии в Россию ушло 484 партии, а обратно ничего не привезли - все это выглядит не очень правдоподобно.
И конечно, у Каи Каллас была возможность не давать моральную оценку действиям мужа в России. Но все же она ее дала», - сказал Ансип и пояснил, что никого нельзя заставить дать показания против себя или своих близких, однако премьер-министр Каллас заявила, что компании, принадлежащие ее мужу, не осуществляют в России никакой аморальной деятельности.
«Однако мы знаем, что в этом году перевозились подсанкционные товары. Причем до последнего дня, а санкции фактически были объявлены задолго до их введения. А затем, когда ввели санкции, фирма экспортировала детали, которые Россия могла легко использовать для производства товаров, на которые распространялись санкции», - сказал Ансип, добавив, что отрицать аморальность этих действий - значит противоречить тому, что Каллас говорила ранее, а также чувству справедливости эстонского народа.
Бизнес-деятельность мужа премьер-министра в России
В августе стало известно, что Арво Халлик, муж Каи Каллас, владеет почти 25 процентами акций транспортной компании Stark Logistics, которая выступает посредником в транспортных услугах из Эстонии в Россию для своего клиента AS Metaprint. Хотя Евросоюз ввел санкции против России за вторжение в Украину, премьер-министр не видит в этом конфликта интересов. По данным КаПо, компании, связанные с Халликом, не нарушили санкции, введенные в отношении России.
В конце августа Халлик объявил, что отказывается от своей доли в Stark Logistics.