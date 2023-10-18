«Осторожно! На родине вас ждут уголовные обвинения». Россия вербует в армию все больше сербов

Российская антивоенная группа «Орден Республики» опубликовала The Guardian список из 13 сербов, которые присоединились к российской армии с сентября. The Guardian также удалось поговорить с одним из них.

«Все произошло очень быстро. Однажды я внезапно стал солдатом русской армии. Теперь жду отправки в Украину», - сказал Бранко (имя которого изменено). В начале сентября его и троих соотечественников отвезли в Красногорск, где расположен военкомат. Там были подписаны контракты между мужчинами и российской армией.