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«Осторожно! На родине вас ждут уголовные обвинения». Россия вербует в армию все больше сербов

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Мужчина проходит мимо граффити с изображением президента России Владимира Путина в Белграде, Сербия.
Мужчина проходит мимо граффити с изображением президента России Владимира Путина в Белграде, Сербия. Фото: Darko Vojinovic

Россия проводит масштабную кампанию по вербовке молодых людей из Сербии в свою армию.

Российская антивоенная группа «Орден Республики» опубликовала The Guardian список из 13 сербов, которые присоединились к российской армии с сентября. The Guardian также удалось поговорить с одним из них.

«Все произошло очень быстро. Однажды я внезапно стал солдатом русской армии. Теперь жду отправки в Украину», - сказал Бранко (имя которого изменено). В начале сентября его и троих соотечественников отвезли в Красногорск, где расположен военкомат. Там были подписаны контракты между мужчинами и российской армией.

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