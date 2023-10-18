Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 18 октября: помогает ли биржа труда найти работу, эстонская армия получит турецкие БТР, «места силы» в Таллинне, чем удивляет публику Circus Absurdum
Сегодня в выпуске:
- Всегда ли есть ли помощь в поиске работы от Кассы по безработице? История героини нашего сюжета показывает, что надежда на официальные инстанции может не оправдаться.
- События в Эстонии: парламент приступил к первому чтению проекта бюджета на 2024-й год; приведет ли забастовка учителей к закрытию детских садов; проект ночных автобусов в Таллинне продлят до конца года
- Двести миллионов евро на новые бронетранспортеры турецкого производства. Очередная инвестиция призвана еще больше укрепить обороноспособность нашей страны. С образцами новой военной техники знакомился наш корреспондент
- Места природной силы в Таллинне - где они находятся и как могут помочь? Наша корреспондент в компании эзотерика отправилась искать точки пересечения магических линий
- Мировые новости: ракетный удар по больнице в Газе, ДТП со школьным автобусом в Японии, Джо Байден прибыл в Израиль, нападение на еврейскую общину в Берлине и штраф для Мадонны
- Цирковое представление в стиле кабаре с участием лучших местных артистов - это новая программа "Circus Absurdum". Она посвящена жизни человека с момента рождения до обретения себя в сознательном возрасте. Премьеру посетила и наша съемочная группа
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 18 октября.