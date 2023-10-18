Учителя готовы к уступкам на переговорах о зарплате

Профсоюз работников образования Эстонии готов отказаться от забастовки, если минимальная зарплата учителей в следующем году вырастет на восемь процентов или даже меньше, если при этом будет согласовано конкретное повышение зарплаты на следующие несколько лет, пишет Rus.ERR.
Об этом сообщил в среду лидер профсоюза Реэмо Вольтри после встречи с государственным примирителем.
«Когда министр образования Кристина Каллас сказала госпримирителю, что собирается просить правительство о восьми процентах, мы за столом переговоров подтвердили, что при восьмипроцентном повышении минимальной зарплаты - если мы говорим только о следующем годе - мы еще не будем бастовать», - сказал Вольтри.
По его словам, так называемый долгосрочный план повышения зарплаты, предложенный Каллас, также устраивает работников образования.
«Если сейчас государство и правительство говорят, что найти такие деньги невозможно, то мы, очень беспокоясь об образовании в Эстонии в долгосрочной перспективе и, конечно, не желая бастовать, согласны в определенной степени опуститься ниже этих восьми процентов, но при условии, что нам предложат соглашение в виде очень конкретного коллективного договора, в котором мы также договоримся о зарплате на следующие годы», - пояснил Вольтри.