Учителя готовы к уступкам на переговорах о зарплате

«Когда министр образования Кристина Каллас сказала госпримирителю, что собирается просить правительство о восьми процентах, мы за столом переговоров подтвердили, что при восьмипроцентном повышении минимальной зарплаты - если мы говорим только о следующем годе - мы еще не будем бастовать», - сказал Вольтри.

«Если сейчас государство и правительство говорят, что найти такие деньги невозможно, то мы, очень беспокоясь об образовании в Эстонии в долгосрочной перспективе и, конечно, не желая бастовать, согласны в определенной степени опуститься ниже этих восьми процентов, но при условии, что нам предложат соглашение в виде очень конкретного коллективного договора, в котором мы также договоримся о зарплате на следующие годы», - пояснил Вольтри.