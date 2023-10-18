Эстонские солдаты вернулись с контртеррористической операции в Ираке

Поздним вечером во вторник домой вернулась первая смена эстонского контингента в Ираке. Участников операции Inherent Resolve встречали на авиабазе Эмари. Командиры эстонской дивизии и Скаутского батальона, а также министр обороны Ханно Певкур отметили военных медалями.

«Участие в международных военных операциях демонстрирует усилия Эстонии по поддержанию мира и стабильности на земном шаре. Таким образом мы в том числе повышаем свою безопасность, – сказал министр обороны Ханно Певкур. – На фоне войны в Украине мы обязаны помогать нашим ближайшим союзникам в достижении военно-политических целей. Благодарю близких солдат, ваша поддержка крайне важна. Разумеется, я в том числе благодарен военнослужащим, благодаря которым мы можем ощущать себя в безопасности».

«Мы возобновили присутствие в Ираке силами роты. Там, где находится эстонский солдат, обстановка стабильнее и спокойнее, я уверен в этом», – сказал командир эстонской дивизии генерал-майор Вейко-Велло Пальм.

Тактическая группа Stone отправилась на операцию в Ирак в апреле этого года. В ее состав входит пехотная рота Estcoy, чье ядро укомплектовано бойцами Скаутского батальона, подразделение снабжения и штабные офицеры и унтер-офицеры, которые подчиняются командованию старшего интернационального подразделения.

Пехотная рота отвечает за охрану войск и особо важных персон, помимо этого она входит в состав сил быстрого реагирования. В основном подразделение действует на севере Ирака в Курдистане.