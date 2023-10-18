Эстонские солдаты вернулись с контртеррористической операции в Ираке, сообщила в среду пресс-служба Генерального штаба Сил обороны.
Поздним вечером во вторник домой вернулась первая смена эстонского контингента в Ираке. Участников операции Inherent Resolve встречали на авиабазе Эмари. Командиры эстонской дивизии и Скаутского батальона, а также министр обороны Ханно Певкур отметили военных медалями.
«Участие в международных военных операциях демонстрирует усилия Эстонии по поддержанию мира и стабильности на земном шаре. Таким образом мы в том числе повышаем свою безопасность, – сказал министр обороны Ханно Певкур. – На фоне войны в Украине мы обязаны помогать нашим ближайшим союзникам в достижении военно-политических целей. Благодарю близких солдат, ваша поддержка крайне важна. Разумеется, я в том числе благодарен военнослужащим, благодаря которым мы можем ощущать себя в безопасности».
«Мы возобновили присутствие в Ираке силами роты. Там, где находится эстонский солдат, обстановка стабильнее и спокойнее, я уверен в этом», – сказал командир эстонской дивизии генерал-майор Вейко-Велло Пальм.
Тактическая группа Stone отправилась на операцию в Ирак в апреле этого года. В ее состав входит пехотная рота Estcoy, чье ядро укомплектовано бойцами Скаутского батальона, подразделение снабжения и штабные офицеры и унтер-офицеры, которые подчиняются командованию старшего интернационального подразделения.
Пехотная рота отвечает за охрану войск и особо важных персон, помимо этого она входит в состав сил быстрого реагирования. В основном подразделение действует на севере Ирака в Курдистане.
Подразделение снабжения отвечает за логистику и припасы, а также поддержание контингента в боеготовом состоянии. Эстонские военные советники служат в штабе, он занимается вопросами развития сил безопасности Ирака и военным планированием.
«Еще до отправки подразделения в Ирак я думал, что сильной стороной наших бойцов является присущая эстонцам работящесть и ответственность. Я не ошибся. Задачи не были непростыми и интересными, профессионализмом наших солдат может гордиться вся Эстония», – отметил начальник первой смены контингента подполковник Мартин Абрам.
Состав контингента сменился 14 октября, когда к выполнению задач приступило очередное подразделение под командованием подполковника Владимира Колотыгина. Очередная смена контингента пробудет в Ираке до следующей весны.
Операцию Inherent Resolve возглавляют США, она нацелена на поддержку и консультирование сил безопасности Ирака в борьбе с исламистской террористической группировкой «ДАИШ».
Участием в операции Эстония демонстрирует готовность помогать союзникам там, где непосредственно находятся источники угрозы, тем самым достигая собственных целей в вопросах безопасности. Операция затрагивает территории Ирака и Сирии.
Эстония присоединилась к коалиционным силам в Ираке в 2016 году. Однако до сих пор мандат Рийгикогу разрешал отправлять в эту страну до пяти военнослужащих для службы в штабе объединенных сил. До этого Эстония участвовала в операции Iraqi Freedom (OIF) с 2003 по 2009 год, операции НАТО Mission Iraq в промежутке между 2005-2011 и с 2018 года по сегодняшний день.