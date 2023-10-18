Взрыв в больнице Аль-Ахли в Газе: о чем говорят видео, фото и другие улики

В других клипах, появившихся в соцсетях, можно увидеть тот же взрыв с различных углов и на разном расстоянии.

Мы поговорили с несколькими экспертами, чтобы установить, можно ли на основе имеющихся данных, в том числе силы взрыва и звука, который слышен перед самым взрывом, установить его причины.

Пока трудно сделать полноценное заключение, но некоторые экперты указывают на несоответствие доказательств картине, которую обычно можно увидеть при израильских авиаударах.

Андрес Ганнон, доцент Вандербильтского университета в США, говорит, что взрыв был небольшим, а это означает, что пожар в результате падения скорее мог быть вызван остатками топлива двигателя, а не разрывом боевой части.

Джастин Бронк, старший исследователь в британском Королевском институте военных исследований (RUSI), говорит, что на данном раннем этапе трудно утверждать с уверенностью, но, судя по свидетельствам, взрыв был вызван падением дефектной ракетной ступени на парковку и последующим возгоранием топлива.

По словам Ганнона, определить по видеокадрам, достиг ли снаряд своей цели, невозможно.

Несколько экспертов, с которыми мы говорили, не пожелали высказать мнение о том, что именно произошло на видео.

Визуальные улики с места взрыва

Би-би-си смогла подтвердить видимые элементы зданий и расположения больницы Аль-Ахли с имеющимися в открытом доступе спутниковыми снимками, что позволяет заключить: взрыв произошел именно в этой больнице.