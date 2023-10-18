В ЕС запретили микропластик. Каких товаров это коснется?

По мнению Кройцбрука, в истории с микропластиком речь идет об ответственности и устойчивом развитии: «Мы должны суметь создать действительно стопроцентную систему ресайклинга. Пластик нельзя выбрасывать, это материал, который необходимо собирать, потому что он действительно ценный, и нужно, чтобы люди это поняли».

Есть и другие варианты. Существует, например, пластик, который быстро разлагается, когда попадает в окружающую среду. Но до недавнего времени он составлял на рынке лишь мизерную долю. Кроме того, такой материал не может применяться во всех товарах, особенно в таких сложных, как упаковка для продуктов питания.

Йоханна Бернзель уверена, что необходимо приложить совместные усилия политиков, индустрии и ученых, чтобы найти устойчивую альтернативу. Она считает, что запрет даст необходимые импульсы для этого. «Мы верим, что будущее химической промышленности в устойчивом производстве и в устойчивых альтернативах. Это возможность для европейской промышленности стать лидером устойчивого развития с использованием инноваций. Так мы можем сохранить нашу конкурентоспособность», - говорит пресс-секретарь Еврокомиссии.

Какие последствия будет иметь запрет?

ЕС обязался до 2030 сократить на 30 процентов количество мусора с содержанием микропластика. Новые правила является первым шагом на пути к этой цели. Ожидается, что запрет на распространение микропластика поможет избежать попадания в окружающую среду более полумиллиона его тонн. Но Кройцбрук предупреждает, что необходимо сделать гораздо больше. «Важно понять, насколько много микропластика содержится в косметике: это около одного процента от общего объема. Хорошо, что эти меры будут введены, но это только начало», - говорит он.