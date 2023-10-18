Каллас на встрече с Макроном: напряженность на Ближнем Востоке выгодна тем, кто хочет отвлечь внимание от Украины

Премьер-министр Каллас поблагодарила президента Макрона за военное присутствие Франции в регионе Балтийского моря. «Франция – сильный союзник Эстонии. Французские солдаты в Эстонии помогают обеспечивать нашу безопасность», - сказала Каллас. Премьер-министр также отметила важную роль президента Франции в поддержке Украины. «Франция очень четко понимает, какую угрозу Россия представляет для Европы и всего свободного мира. Франция много сделала, чтобы помочь Украине, и мы все должны продолжать эти совместные усилия», - добавила Каллас.

По словам премьер-министра Каллас, на встрече также обсуждались атаки ХАМАС на Израиль. «ХАМАС осуществляет безжалостный террор и не проявляет никакого уважения к человеческой жизни, включая жизнь палестинцев. Израиль имеет полное право защищать себя. Эта защита должна осуществляться таким образом, чтобы сохранить жизни невинных людей и соответствовать нормам международного права», - заявила Каллас.

Премьер-министр сказала, что радикализация в любой форме представляет опасность для всех нас. Прекращение насилия и напряженности отвечает интересам израильтян, палестинцев, Ближнего Востока и всего мира. «Разжигание кризиса на Ближнем Востоке выгодно силам, заинтересованным в том, чтобы рассеять наше внимание и расколоть наше единство. Это выгодно тем, кто хочет отвлечь свободный мир от поддержки Украины. Тем более важно для нас сохранить наш общий фронт и широкую поддержку Украины", - заявила Каллас.