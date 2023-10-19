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РЕПОРТАЖ ИЗ РУММУ ⟩ Коты-спасатели и выгодная недвижимость в бывшем тюремном поселке

Денис Антонов
, корреспондент-редактор
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Кот, кажется, стал настоящим символом Румму.
Кот, кажется, стал настоящим символом Румму. Фото: Денис Антонов

Поселок Румму, расположенный в 43 километрах от Таллинна, с каждым годом становится все популярней не только у туристов, интересующихся музеем-тюрьмой и знаменитым карьером, но и у инвесторов. После административной реформы 2017 года, в ходе которой поселок вошел в состав волости Ляэне-Харью, цены на недвижимость постоянно растут. Настоящее и будущее некогда тюремного поселка в репортаже Rus.Postimees.

Старожила Румму Юрия я встречаю отдыхающим около подъезда типичного многоквартирного дома. Заметив у меня в руках камеру и пресс-карту на груди, он указывает на начинающийся ремонт. В соседнем от него подъезде просело крыльцо, картина начинающихся строительных работ типична: мешки цемента, кирпичи, новая железная дверь.

Нам тюрьма, как мать родна

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