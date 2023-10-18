«Обычно я топлю баню сам. Сегодня поленился и послал топить жену. Сами видите, что из этого вышло», - рассказал владелец дома по адресу Виру, 1 в Хальяла.
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ФОТО ⟩ «Сегодня топила жена»: пламя с загоревшейся бани едва не перекинулось на жилой дом
В среду вечером около 19.10 в Центр тревоги сообщили, что на улице Виру в Хальяла загорелась баня и что огонь может перекинуться на расположенный рядом дом. Первые спасательные бригады, прибывшие на место происшествия, увидели, что пламя уже вырывается из двери, но им все же удалось локализовать крупный пожар. Дом сильно пострадал от дыма, баня пострадала от пламени, но закончилось все хорошо.