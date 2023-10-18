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ФОТО ⟩ «Сегодня топила жена»: пламя с загоревшейся бани едва не перекинулось на жилой дом

Айвар Ояперв Айн Лийва
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Фото: Ain Liiva

«Обычно я топлю баню сам. Сегодня поленился и послал топить жену. Сами видите, что из этого вышло», - рассказал владелец дома по адресу Виру, 1 в Хальяла.

​В среду вечером около 19.10 в Центр тревоги сообщили, что на улице Виру в Хальяла загорелась баня и что огонь может перекинуться на расположенный рядом дом. Первые спасательные бригады, прибывшие на место происшествия, увидели, что пламя уже вырывается из двери, но им все же удалось локализовать крупный пожар. Дом сильно пострадал от дыма, баня пострадала от пламени, но закончилось все хорошо.

​Виру, 1 находится рядом с церковью Хальяла, с другой стороны находится пивоварня. Когда-то загоревшееся здание и жилой подсобный корпус рядом с ним принадлежали церкви, а сейчас находятся в частной собственности. Поскольку это был жилой дом, расположенный в густонаселенном районе, спасатели отреагировали усиленным составом: на месте происшествия находились шесть-семь спасательных машин. На место также были вызваны полиция и скорая помощь.

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