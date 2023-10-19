Министерство обороны выбрало пять потенциальных мест строительства оборонно-промышленного парка

В качестве потенциальных мест строительства парка были выбраны территории, расположенные в волостях Ляэне-Харью, Раквере, Виру-Нигула, Люганузе и в городе Пярну.

«Сегодняшняя ситуация в области безопасности требует дополнительных инвестиций в гособорону и оборонную промышленность. В коалиционном соглашении прописано решение о создании в Эстонии оборонно-промышленного парка и производство боеприпасов. С этой целью государство предпринимает дальнейшие шаги по поддержке развития местной оборонной промышленности и приступило к переговорам с местными самоуправлениями о возможных местах размещения», – сообщил специальный советник по развитию оборонной промышленности Индрек Сирп.