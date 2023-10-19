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Министерство обороны выбрало пять потенциальных мест строительства оборонно-промышленного парка

rus.postimees.ee
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Эстонские военные.
Эстонские военные. Фото: TOOMAS HUIK/PM/EMF

Министерство обороны Эстонии представит пяти самоуправлениям план создания оборонно-промышленного парка, пишет Rus.ERR.

В качестве потенциальных мест строительства парка были выбраны территории, расположенные в волостях Ляэне-Харью, Раквере, Виру-Нигула, Люганузе и в городе Пярну.

«Сегодняшняя ситуация в области безопасности требует дополнительных инвестиций в гособорону и оборонную промышленность. В коалиционном соглашении прописано решение о создании в Эстонии оборонно-промышленного парка и производство боеприпасов. С этой целью государство предпринимает дальнейшие шаги по поддержке развития местной оборонной промышленности и приступило к переговорам с местными самоуправлениями о возможных местах размещения», – сообщил специальный советник по развитию оборонной промышленности Индрек Сирп.

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