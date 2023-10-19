Департамент социального страхования: в среде самообслуживания произошли важные изменения

Руководитель сферы электронного обслуживания Департамента социального страхования Мона Сыуканд говорит, что теперь можно удобно планировать различные встречи: «Бронировать можно консультации специалистов службы помощи детям (в том числе с сурдопереводом), а также консультации специалистов дома детей, службы семейной медиации, первичные собеседования по вопросам усыновления и попечительской семьи. Если раньше об этом нужно было договариваться по электронной почте или телефону, то новая система бронирования делает этот процесс проще и удобнее».

В зависимости от особенностей услуги встреча может проходить как в реальной, так и виртуальной среде по видео, получить консультацию можно и по телефону.

По интернету также можно бронировать время приема в бюро обслуживания клиентов Департамента социального страхования для консультаций по вопросам пенсии, семейных пособий или ходатайства об определении степени тяжести нарушения здоровья. Консультант поможет и с заполнением документов.

В бюро обслуживания клиентов можно приходить и без предварительного бронирования, но следует принимать во внимание возможное время ожидания.