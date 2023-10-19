Анетт Контавейт: с нетерпением жду выхода на корт, я очень азартный человек

Проводящийся второй год подряд в Кирхберге Luxembourg Ladies Tennis Masters предназначен для бывших теннисисток. Контавейт, которая на летнем Уимблдонском турнире объявила о завершении карьеры, в четвертьфинале выйдет против олимпийской чемпионки 2016 года Моники Пуиг. Матч начнется в пятницу, в 19.00.

«Мне очень приятно здесь находиться. Конечно, я очень азартный человек, люблю соревнования и жду каждого матча. Надеюсь, что смогу вновь выйти на корт и поиграть в соревновательный теннис. Это честь», - рассказала теннисистка в интервью накануне мероприятия.

Второй парой из этой части турнирной таблицы будут Полин Парментье (бывшая 40-я ракетка мира) и Люси Шафаржова (бывшая 5-я ракетка мира, многократная победительница парных турниров).

Сам турнир начинается сегодня. В первом четвертьфинале сойдутся Ким Клийстерс (бывшая первая ракетка, четырехкратная победительница турниров Большого шлема) и Мэнди Минелла (бывшая 47-я ракетка). За ними последует матч между Даниэлой Хантуховой (бывшая 5-я ракетка, многократная победительница турниров смешанного парного разряда) и Андреа Петкович (бывшая 9-я ракетка).

Призовой фонд конкурса составляет 110 000 евро. Четвертьфиналисткам достанется по 5 000 евро, четверке лучших — 10 000, занявшей второе место — 20 000 и победительнице — 50 000.