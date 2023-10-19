Автомобиль Audi въехал в сад частного дома

В среду вечером после 22:00 на дороге Рыыму-Вийра в волости Луунья вблизи Тарту произошло ДТП, когда водитель Audi въехал в сад частного дома.
Водитель Audi, двигавшийся со стороны Тарту, по неустановленной причине потерял контроль над своим автомобилем, после поворота налево вылетел с дороги, подлетел, врезавшись в дорожную трубу, и приземлился в саду частного дома.
До того, как очутиться в саду, Audi наехал еще и на дорожный знак у обочины. Движение машины остановила туя во дворе частого дома.
Водитель подул в алкометр на месте происшествия и оказалось, что он был трезв, однако полиция решила провести также экспертизу на наркотическое опьянение.