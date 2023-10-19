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Автомобиль Audi въехал в сад частного дома

Rus.Postimees
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В среду вечером после 22:00 на дороге Рыыму-Вийра в волости Луунья вблизи Тарту произошло ДТП, когда водитель Audi въехал в сад частного дома.

Водитель Audi, двигавшийся со стороны Тарту, по неустановленной причине потерял контроль над своим автомобилем, после поворота налево вылетел с дороги, подлетел, врезавшись в дорожную трубу, и приземлился в саду частного дома.

До того, как очутиться в саду, Audi наехал еще и на дорожный знак у обочины. Движение машины остановила туя во дворе частого дома.

Водитель подул в алкометр на месте происшествия и оказалось, что он был трезв, однако полиция решила провести также экспертизу на наркотическое опьянение.

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