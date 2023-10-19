Автомобиль Audi въехал в сад частного дома

Водитель Audi, двигавшийся со стороны Тарту, по неустановленной причине потерял контроль над своим автомобилем, после поворота налево вылетел с дороги, подлетел, врезавшись в дорожную трубу, и приземлился в саду частного дома.

До того, как очутиться в саду, Audi наехал еще и на дорожный знак у обочины. Движение машины остановила туя во дворе частого дома.