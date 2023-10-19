Бензема обвинили в связях с террористами. Футболист угрожает подать в суд на главу МВД Франции

Следом высказалась и депутат Европарламента Надин Морано, назвавшей футболиста «агентом пропаганды ХАМАС». Депутат Национального собрания Валери Буайе предложила лишить Бензема гражданства и награды «Золотой мяч».

Отмечается, что министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен высказался якобы о «печально известных связях» футболиста с организацией «Братья-мусульмане» (признана террористической и запрещена в России). В МВД Франции в ответ на просьбу журналистов пояснить слова Дарманена заявили, что «в течение нескольких лет отмечают медленный сдвиг в позиции Карима Бензема в сторону жесткого, строгого ислама, характерного для идеологии «Братьев-мусульман».

В ответ Бензема пригрозил подать в суд на министра внутренних дел Франции и еще нескольких человек за клевету и посягательство на честь. Иски планируется выдвинуть против Надин Морано, Валери Буайе и рекламщика Франка Тапиро.