ЧП на железной дороге: движение пассажирских поездов Elron нарушено

В связи с нарушением инфраструктуры на участках Сонда - Кабала и Сонда - Кивиыли нарушено движение пассажирских поездов в восточном направлении, задерживаются поезда Нарва - Таллинн (маршрут 223), отправляющийся в 7:02, и Таллинн - Нарва (маршрут 220), отправляющийся в 6:55.
«Из-за упавшего дерева на линии электропередач возможны дальнейшие задержки в восточном направлении до устранения неполадок в инфраструктуре», - сообщил пресс-секретарь Elron Кристо Мяэ. Владелец инфраструктуры AS Eesti Raudtee ведет работы по устранению повреждений.
В связи с нарушениями инфраструктуры отправление поезда Нарва - Таллинн (маршрут 021), который должен был отправиться в 9.51 утра, будет задержано на 15-20 минут.
В случае задержки поезда на 30 минут и более компания Elron компенсирует стоимость проезда, для чего необходимо заполнить форму возврата на сайте компании Elron.
Оперативную информацию об изменениях в расписании можно получить на сайте компании Elron или по телефону бесплатной железнодорожной справочной 616 0245.