ЧП на железной дороге: движение пассажирских поездов Elron нарушено

«Из-за упавшего дерева на линии электропередач возможны дальнейшие задержки в восточном направлении до устранения неполадок в инфраструктуре», - сообщил пресс-секретарь Elron Кристо Мяэ. Владелец инфраструктуры AS Eesti Raudtee ведет работы по устранению повреждений.

В связи с нарушениями инфраструктуры отправление поезда Нарва - Таллинн (маршрут 021), который должен был отправиться в 9.51 утра, будет задержано на 15-20 минут.

В случае задержки поезда на 30 минут и более компания Elron компенсирует стоимость проезда, для чего необходимо заполнить форму возврата на сайте компании Elron.