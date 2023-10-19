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ЧП на железной дороге: движение пассажирских поездов Elron в восточном направлении возобновлено

Дополнено в 15:08!
rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Kristjan Teedema

В связи с нарушением инфраструктуры на участках Сонда - Кабала и Сонда - Кивиыли было нарушено движение пассажирских поездов в восточном направлении.

«Из-за упавшего дерева на линии электропередач возможны дальнейшие задержки в восточном направлении до устранения неполадок в инфраструктуре», - сообщил пресс-секретарь Elron Кристо Мяэ.

В связи с нарушениями инфраструктуры отправление поезда Нарва - Таллинн (маршрут 021), который должен был отправиться в 9.51 утра, было задержано на 15-20 минут.

После полудня Elron сообщил, что инфраструктурный сбой на участках железной дороги Сонда-Кабала и Сонда-Кивиыли устранен, движение пассажирских поездов в восточном направлении возобновлено.

В случае задержки поезда на 30 минут и более компания Elron компенсирует стоимость проезда, для чего необходимо заполнить форму возврата на сайте компании Elron.

Оперативную информацию об изменениях в расписании можно получить на сайте компании Elron или по телефону бесплатной железнодорожной справочной 616 0245.

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