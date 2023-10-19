ЧП на железной дороге: движение пассажирских поездов Elron в восточном направлении возобновлено

«Из-за упавшего дерева на линии электропередач возможны дальнейшие задержки в восточном направлении до устранения неполадок в инфраструктуре», - сообщил пресс-секретарь Elron Кристо Мяэ.

В связи с нарушениями инфраструктуры отправление поезда Нарва - Таллинн (маршрут 021), который должен был отправиться в 9.51 утра, было задержано на 15-20 минут.

После полудня Elron сообщил, что инфраструктурный сбой на участках железной дороги Сонда-Кабала и Сонда-Кивиыли устранен, движение пассажирских поездов в восточном направлении возобновлено.

В случае задержки поезда на 30 минут и более компания Elron компенсирует стоимость проезда, для чего необходимо заполнить форму возврата на сайте компании Elron.