В связи с нарушением инфраструктуры на участках Сонда - Кабала и Сонда - Кивиыли было нарушено движение пассажирских поездов в восточном направлении.
ЧП на железной дороге: движение пассажирских поездов Elron в восточном направлении возобновлено
«Из-за упавшего дерева на линии электропередач возможны дальнейшие задержки в восточном направлении до устранения неполадок в инфраструктуре», - сообщил пресс-секретарь Elron Кристо Мяэ.
В связи с нарушениями инфраструктуры отправление поезда Нарва - Таллинн (маршрут 021), который должен был отправиться в 9.51 утра, было задержано на 15-20 минут.
После полудня Elron сообщил, что инфраструктурный сбой на участках железной дороги Сонда-Кабала и Сонда-Кивиыли устранен, движение пассажирских поездов в восточном направлении возобновлено.
В случае задержки поезда на 30 минут и более компания Elron компенсирует стоимость проезда, для чего необходимо заполнить форму возврата на сайте компании Elron.
Оперативную информацию об изменениях в расписании можно получить на сайте компании Elron или по телефону бесплатной железнодорожной справочной 616 0245.