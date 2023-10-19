Фото и видео ⟩ Эстония проснулась вся в снегу

Зимняя погода особенно резко ворвалась в Йыхви. Скамейки, ветви деревьев, памятники – буквально все покрыто толстым слоем снега. В Ахтмеской части Кохтла-Ярве его тоже очень много. Смотрите галерею!

Снег в Кохтла-Ярве. Фото: фото читателя

В Таллинне снег стал набирать силу только к 9:00. Но запечатлеть его сложнее, так как он практически сразу тает.

Снег в Таллинне. Фото: Rus.Postimees

Снежная крупа и мокрый асфальт в Пыхья-Таллинне. Фото: фото читателя

Снег в Кристийне. Фото: фото читателя

Недалеко от Вийтна сугробы выглядят впечатляюще.

Спешивших на работу жителей Аэгвийду около 8:00 ждала такая картина.

Снег в Аэгвийду. Фото: фото читателя

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