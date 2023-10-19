Фото и видео ⟩ Эстония проснулась вся в снегу

В ночь на четверг, 19 октября, во многих местах в Эстонии выпал снег. Плотным слоем он лег, например, вблизи Вийта. Жители нашей страны делятся с Rus.Postimees фотографиями и видео.
Зимняя погода особенно резко ворвалась в Йыхви. Скамейки, ветви деревьев, памятники – буквально все покрыто толстым слоем снега. В Ахтмеской части Кохтла-Ярве его тоже очень много. Смотрите галерею!
В Таллинне снег стал набирать силу только к 9:00. Но запечатлеть его сложнее, так как он практически сразу тает.
Недалеко от Вийтна сугробы выглядят впечатляюще.
Спешивших на работу жителей Аэгвийду около 8:00 ждала такая картина.
Новость дополняется...
Если вы хотите поделиться с редакцией фотографиями первого снега, шлите их, пожалуйста, на адрес vene@postimees.ee.