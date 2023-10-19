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Фото и видео ⟩ Эстония проснулась вся в снегу

prognoz.ee
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В ночь на четверг, 19 октября, во многих местах в Эстонии выпал снег. Плотным слоем он лег, например, вблизи Вийта. Жители нашей страны делятся с Rus.Postimees фотографиями и видео.

Зимняя погода особенно резко ворвалась в Йыхви. Скамейки, ветви деревьев, памятники – буквально все покрыто толстым слоем снега. В Ахтмеской части Кохтла-Ярве его тоже очень много. Смотрите галерею!

Снег в Кохтла-Ярве.
Снег в Кохтла-Ярве. Фото: фото читателя

В Таллинне снег стал набирать силу только к 9:00. Но запечатлеть его сложнее, так как он практически сразу тает.

Снег в Таллинне.
Снег в Таллинне. Фото: Rus.Postimees
Снежная крупа и мокрый асфальт в Пыхья-Таллинне.
Снежная крупа и мокрый асфальт в Пыхья-Таллинне. Фото: фото читателя
Снег в Кристийне.
Снег в Кристийне. Фото: фото читателя

Недалеко от Вийтна сугробы выглядят впечатляюще.

Спешивших на работу жителей Аэгвийду около 8:00 ждала такая картина.

Снег в Аэгвийду.
Снег в Аэгвийду. Фото: фото читателя

Новость дополняется...

Если вы хотите поделиться с редакцией фотографиями первого снега, шлите их, пожалуйста, на адрес vene@postimees.ee.

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