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В следующем году начнется ремонт одной из главных дорог Таллинна

Уве Гнадентайх
, журналист
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Вид на Палдиское шоссе и новый бизнес-квартал Ипподром из центра города.
Вид на Палдиское шоссе и новый бизнес-квартал Ипподром из центра города. Фото: K-Projekt

В связи со строительством нового бизнес-квартала на территории бывшего ипподрома в Таллинне будет капитально реконструирован участок Палдиского шоссе, прилегающий к ипподрому, а также будут отремонтированы дороги Мериметса и построена совершенно новая улица Ипподром.

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, работы должны начаться в следующем году. На обновленных эскизах улиц почему-то не показаны троллейбусные линии, вместо них там деревья. По словам Рийбе, во время работы воздушные линии троллейбусов просто переносят в другое место.

«В ходе работ там будут высажены деревья, однако, в рамках этого проекта учтено, что троллейбусы продолжат курсировать», - подтвердил Рийбе. На Палдиском шоссе реконструируется участок между улицей Муни и пересечением Мустамяэского шоссе, улицы Эндла и Палдиски.

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