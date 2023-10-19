В следующем году начнется ремонт одной из главных дорог Таллинна

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, работы должны начаться в следующем году. На обновленных эскизах улиц почему-то не показаны троллейбусные линии, вместо них там деревья. По словам Рийбе, во время работы воздушные линии троллейбусов просто переносят в другое место.
«В ходе работ там будут высажены деревья, однако, в рамках этого проекта учтено, что троллейбусы продолжат курсировать», - подтвердил Рийбе. На Палдиском шоссе реконструируется участок между улицей Муни и пересечением Мустамяэского шоссе, улицы Эндла и Палдиски.