Распределение детей по школам: вице-мэр Канте выдал идею «Отечества» за собственную

Канте заявил вчера на пресс-конференции, что найдено простое решение: если раньше родители могли высказать свои предпочтения относительно языка обучения, то теперь будут введены два понятия: школа с эстонским языком обучения и школа с переходом на эстонский язык, между которыми семья сможет выбирать.

В среду Postimees писал, что у фракции «Отечество» в Таллиннском городском собрании есть два варианта выхода из сложившейся ситуации. По словам председателя фракции Карла Сандера Казе, в настоящее время постановление городской управы предусматривает учет места жительства ребенка, а также братьев и сестер, обучающихся в той же школе, и, по возможности, пожеланий родителей. «На наш взгляд, вполне реально в этом же положении учитывать уровень владения языка ребенком, что исключит ситуацию, при которой слишком много детей с русским родным языком будут учиться в нынешней школе с эстонским языком обучения или эстонские дети будут преимущественно направляться в школы, которые находятся на стадии перехода», - сказал Казе.

Во-вторых, он указал на возможность создания новой категории: школ, переходящих на обучение на эстонском языке.

Сами создаем проблему и сами ее решаем

Казе сказал вчера Postimees, что центристская мэрия Таллинна сейчас решает проблему, которую само же и создало.