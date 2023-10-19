Распределение детей по школам: вице-мэр Канте выдал идею «Отечества» за собственную

Вице-мэр Таллинна по вопросам образования Андрей Канте вчера позитивно оценил переход на эстоноязычное образование и пообещал, что совместными усилиями его можно осуществить. Интересно, что он предложил план, схожий с тем, который был предложен фракцией «Отечества» в городском собрании.
Канте заявил вчера на пресс-конференции, что найдено простое решение: если раньше родители могли высказать свои предпочтения относительно языка обучения, то теперь будут введены два понятия: школа с эстонским языком обучения и школа с переходом на эстонский язык, между которыми семья сможет выбирать.
В среду Postimees писал, что у фракции «Отечество» в Таллиннском городском собрании есть два варианта выхода из сложившейся ситуации. По словам председателя фракции Карла Сандера Казе, в настоящее время постановление городской управы предусматривает учет места жительства ребенка, а также братьев и сестер, обучающихся в той же школе, и, по возможности, пожеланий родителей. «На наш взгляд, вполне реально в этом же положении учитывать уровень владения языка ребенком, что исключит ситуацию, при которой слишком много детей с русским родным языком будут учиться в нынешней школе с эстонским языком обучения или эстонские дети будут преимущественно направляться в школы, которые находятся на стадии перехода», - сказал Казе.
Во-вторых, он указал на возможность создания новой категории: школ, переходящих на обучение на эстонском языке.
Сами создаем проблему и сами ее решаем
Казе сказал вчера Postimees, что центристская мэрия Таллинна сейчас решает проблему, которую само же и создало.
«В понедельник вечером Центристская партия показала свое лицо, объявив через вице-мэра Канте, что эстоноязычные дети в следующем году могут быть отправлены в русскоязычные школы, которые только начинают переход на эстоноязычное образование. Я полагаю, что они не ожидали такой резкой реакции общества, - сказал Казе. - Мы предложили два возможных решения, и нам было приятно услышать, что Центристская партия поддерживает одно из них. Теперь мы хотим увидеть конкретные действия со стороны городских властей. В четверг на заседании горсобрания "Отечество" выступит с проектом, который гарантирует, что эстонские дети не будут направляться в русскоязычные школы против их воли, и мы надеемся, что Центристская партия его поддержит».
Однако, по мнению Казе, гораздо более серьезным вызовом являются долгосрочные действия Центристской партии.
Щепотка денег из дополнительного бюджета
«Из слайдов, представляющих дополнительный бюджет, показанных на сегодняшнем (в среду - ред.) заседании, видно, что из 33 миллионов евро дополнительного бюджета на образование на эстонском языке выделяется лишь незначительная часть. А в долгосрочных стратегиях города о переходе на эстоноязычное образование ничего не говорится. Я обещаю, что оппозиция в горсобрании будет внимательно следить за действиями Центристской партии, чтобы обеспечить переход на эстоноязычное образование. Мы подчеркнем это на встрече с вице-мэром Канте в пятницу», - сказал Касе.
В понедельник Канте в интервью «Актуальной камере» заявил, что вполне возможно, что ребенок, для которого эстонский язык является родным, может оказаться в школе, переходящей на эстонский язык обучения, если его родители не высказали своих пожеланий.
В сентябре вице-мэр по вопросам образования говорил о возможном нарушении прав человека при переходе на обучение на эстонском языке. «Если мы говорим о снижении качества образования, и если это происходит из-за неподготовленной реформы, то можно говорить о нарушении прав человека», - заявил тогда Канте.