Этот текст я пишу глубокой ночью. После целого дня мотаний по городам южного Израиля, где ракетные обстрелы - привычный фон повседневности - у меня уже не было на него ни физических, ни моральных сил писать. Среди ночи вдалеке от гостиницы что-то в очередной раз глухо бахнуло, так что будильник даже не понадобился.

Я взрослый человек, но это адский опыт я уже не забуду никогда: когда начинает завывать сирена и слышишь характерный свист, нужно успеть преодолеть сковывающий ужас, упасть на землю, закрыть голову руками и ждать. Кончится или обстрел, или ты. В Ашкелоне мы поговорили об этом с педагогом и психологом Моше Шторхом.

Шторх предупредил, что в доме есть укрытие и вполне вероятно, что интервью придется провести там. Но нам повезло, в этот раз было тихо. В течении всего нашего разговора радушный хозяин квартиры пытался нас накормить всем - от бульона до мороженого, напоить чаем и кофе, как будто просто физически не мог не заботиться о ближнем.