Фото ⟩ Спускают шины в знак протеста: международное движение экоактивистов добралось уже до Латвии

В конце описания акции протеста говорится, что у этого движения нет лидера и присоединиться к нему может любой человек.

На сайте также в отдельном разделе объясняется, почему активисты-экологи выступают против внедорожников и машин типа 4х4. Для этого есть четыре основные причины: внедорожники - это климатическая катастрофа, внедорожники загрязняют воздух, внедорожники опасны и внедорожники не нужны.

Сеть активистов делится своими последними действиями в своем аккаунте в Telegram. Латвия также упоминается в последней публикации:

«Более 200 шин внедорожников спущены в четырех странах. Когда внедорожник останавливается, выбросы уменьшаются.

В Германии, Бельгии, Чехии, Латвии спустили шины внедорожников.

Первая акция в Латвии - нашей 20-й стране с активистами.

Новое исследование показывает серьезное влияние внедорожников на климат».

Фото: Ekrānuzņēmums no «Telegram»

Государственная полиция начала ведомственную проверку по нескольким случаям, когда неизвестные хулиганы в Агенскалнсе и Гризинькалнсе спустили из шин автомобилей воздух и оставили сообщения о вредном влиянии машин на климат.

В последние дни Госполиция получила информацию о нескольких случаях, когда в Риге из шин припаркованных на ул. Межа в Агенскалнсе и на ул. Лауку в Гризинькалнсе автомобилей был спущен воздух и на автомобилях оставлены записки, сообщили в отделе общественных отношений Госполиции.

В соцсетях видно, что на автомобилях оставлены обычные листы бумаги с текстом «Внимание - ваш пожиратель топлива вреден». На листе написано, что такие действия были предприняты в связи с тем, что проезд по улицам на «огромном транспортном средстве чреват огромными последствиями для других». Неизвестные отмечают, что внедорожник является катастрофой для климата, и советуют владельцам авто в дальнейшем передвигаться пешком, на велосипеде или общественном транспорте.

Имеется информация о нескольких подобных случаях, но на данный момент поступило только одно заявление от пострадавшего лица. В связи с произошедшим начата ведомственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

Госполиция призывает жителей быть внимательными и, заметив подозрительных лиц, суетящихся у чужих автомобилей, незамедлительно звонить в полицию по номеру телефона 110.