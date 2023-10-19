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Фото ⟩ Спускают шины в знак протеста: международное движение экоактивистов добралось уже до Латвии

rus.tvnet.lv rus.tvnet.lv/LETA
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Парк в Гризинькалнсе
Парк в Гризинькалнсе Фото: Jānis Škapars/TVNET

Утро вторника, 18 октября, началось для многих жителей рижского района Гризинькалнса весьма неприятно. Автомобили ждали хозяев со спущенными колесами и листовкой на лобовом стекле от экологических активистов, которая была написана на латышском языке. Оказывается, такие протесты являются частью международной «активистской» сети, пишет Rus.Tvnet.

Жительница Гризинькалнса Ивета Ранцане опубликовала в Facebook фотографию листовки, которую оставили активисты, с описанием ситуации. 

«Сегодня в Гризинькалнсе действовали подозрительные "экологические активисты" с весьма сомнительным знанием латышского языка. На нескольких машинах спустили шины, а на стекле оставили следующее письмо».

Женщина также призывает жителей улицы Авоту и Гризинькалнса быть осторожными. Владельцы поврежденных автомобилей обратились в полицию.

В комментариях другие пользователи указали, что у автомобилей, припаркованных на улице Артилерияс, также спущены шины.

Листовки подписаны организацией The Tyre Extiguishers и содержат ссылку на сайт активистов.

При посещении этого сайта сразу ясна цель международной сети независимых активистов: «Мы спускаем шины. Мы - люди из разных слоев общества, преследующие одну цель: сделать невозможным сохранение огромных и загрязняющих окружающую среду полноприводных автомобилей в городских районах по всему миру. Мы выступаем против изменения климата, загрязнения воздуха и небезопасного вождения».

На сайте также описан вид протеста активистов, который совпадает с тем, что произошло в Гризинькалнсе.

«Наша тактика проста: спустить шины этих массивных, ненужных транспортных средств, доставляющих неудобства автовладельцам. Снова и снова спускать шины и поощрять других делать то же самое. Небольшое неудобство, связанное со спущенной шиной, превратится в огромное препятствие для продолжения перемещения по нашим улицам на гигантских убийцах».

Активисты также рассказывают, почему они начали самостоятельно бороться с угрозами, исходящими от внедорожников: «Мы действуем, потому что правительства и политики не смогли защитить нас от этих огромных транспортных средств. Все ненавидят эти машины, кроме людей, которые ими управляют».

В конце описания акции протеста говорится, что у этого движения нет лидера и присоединиться к нему может любой человек.

На сайте также в отдельном разделе объясняется, почему активисты-экологи выступают против внедорожников и машин типа 4х4. Для этого есть четыре основные причины: внедорожники - это климатическая катастрофа, внедорожники загрязняют воздух, внедорожники опасны и внедорожники не нужны.

Сеть активистов делится своими последними действиями в своем аккаунте в Telegram. Латвия также упоминается в последней публикации:

«Более 200 шин внедорожников спущены в четырех странах. Когда внедорожник останавливается, выбросы уменьшаются.

В Германии, Бельгии, Чехии, Латвии спустили шины внедорожников.

Первая акция в Латвии - нашей 20-й стране с активистами.

Новое исследование показывает серьезное влияние внедорожников на климат».

Фото: Ekrānuzņēmums no «Telegram»

Государственная полиция начала ведомственную проверку по нескольким случаям, когда неизвестные хулиганы в Агенскалнсе и Гризинькалнсе спустили из шин автомобилей воздух и оставили сообщения о вредном влиянии машин на климат.

В последние дни Госполиция получила информацию о нескольких случаях, когда в Риге из шин припаркованных на ул. Межа в Агенскалнсе и на ул. Лауку в Гризинькалнсе автомобилей был спущен воздух и на автомобилях оставлены записки, сообщили в отделе общественных отношений Госполиции.

В соцсетях видно, что на автомобилях оставлены обычные листы бумаги с текстом «Внимание - ваш пожиратель топлива вреден». На листе написано, что такие действия были предприняты в связи с тем, что проезд по улицам на «огромном транспортном средстве чреват огромными последствиями для других». Неизвестные отмечают, что внедорожник является катастрофой для климата, и советуют владельцам авто в дальнейшем передвигаться пешком, на велосипеде или общественном транспорте.

Имеется информация о нескольких подобных случаях, но на данный момент поступило только одно заявление от пострадавшего лица. В связи с произошедшим начата ведомственная проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

Госполиция призывает жителей быть внимательными и, заметив подозрительных лиц, суетящихся у чужих автомобилей, незамедлительно звонить в полицию по номеру телефона 110.

За такие действия грозит административная ответственность за мелкое хулиганство.

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