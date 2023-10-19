Опрос: выяснилось, когда жители Эстонии начинают готовиться к Рождеству

Жители Эстонии заранее составляют рождественский бюджет и откладывают на него деньги. Когда дело доходит до планирования праздничного периода, недостатка в оптимизме нет. Многие жители Эстонии с нетерпением ждут всех атрибутов Рождества: от подарков и украшений до традиций и встреч со своими близкими.
Ежегодный рождественский опрос IKEA показывает, что каждый второй житель Эстонии рассчитывает потратить на зимние праздники в этом году примерно ту же сумму, что и в прошлом году, но распределение расходов меняется. Каждый пятый рассчитывает сэкономить на путешествиях, а третий – на одежде, обуви и аксессуарах. 16% респондентов говорят, что будут тратить больше на еду, мотивируя это тем, что в этом году семья и друзья соберутся на праздники дома.
«Готовиться к Рождеству мы начинаем заранее. Одна из причин прагматична – составление бюджета и экономия, что позволяет нам более разумно подготовиться к концу года, но в то же время ожидание становится приятной, неотъемлемой частью праздников. Опрос показывает, что 36% людей связывают Рождество не с материальными вещами, а с общением и хорошими эмоциями. И, конечно же, праздничная домашняя обстановка также способствует их созданию. 43% жителей Эстонии готовятся к Рождеству, украшая свои дома», – сказал руководитель рынка IKEA в Эстонии Марко Пыдер.
Чаще всего упоминаемая сумма на рождественские украшения и посуду составляет до 30 евро, но есть и те, кто тратит в два-три раза больше. Треть жителей Эстонии планирует повторно использовать украшения, купленные в предыдущие годы.
«Как показывает опрос, красиво украшенный праздничный стол, гирлянды и свечи становятся все более привычными на Рождество. Большинство этих украшений и предметов декора могут использоваться годами, и чтобы обновить их, достаточно заменить лишь детали, которые не занимают много места в общем бюджете», – отметил Пыдер.
11% респондентов начинают задумываться о подготовке к Рождеству в сентябре или октябре, 31% — в ноябре, а остальные – в декабре. Всего лишь каждый десятый житель Эстонии оставляет свои приготовления на неделю до праздников.
«Традиционно наши праздники немыслимы без подарков и рождественской елки, которую 42% респондентов называют важнейшим элементом Рождества. Девять из десяти жителей Эстонии покупают подарки, обычно как минимум для нескольких человек. Чаще всего жители Эстонии покупают рождественские подарки для 3–6 человек», – уточнил руководитель рынка IKEA в Эстонии.
По сравнению с предыдущими годами, в этом году больше респондентов планируют потратить на подарки больше денег. 22% жителей Эстонии потратят более 200 евро, а каждый третий планирует потратить 100–200 евро. 33% респондентов хотят отметить Рождество более экологично, большинство из них выразили желание свести к минимуму перерасход продуктов. Один из пяти предпочитает употреблять меньше мяса и других продуктов животного происхождения, минимизировать потребление энергии и упаковывать подарки более экологичным способом.
Об исследовании
Рождественский онлайн-опрос был проведен в сентябре 2023 года исследовательской фирмой Norstat по заказу IKEA. В опросе приняли участие более 500 жителей Эстонии.