Опрос: выяснилось, когда жители Эстонии начинают готовиться к Рождеству

Ежегодный рождественский опрос IKEA показывает, что каждый второй житель Эстонии рассчитывает потратить на зимние праздники в этом году примерно ту же сумму, что и в прошлом году, но распределение расходов меняется. Каждый пятый рассчитывает сэкономить на путешествиях, а третий – на одежде, обуви и аксессуарах. 16% респондентов говорят, что будут тратить больше на еду, мотивируя это тем, что в этом году семья и друзья соберутся на праздники дома.

Рождественские звезды живут в квартирах эстоноземельцев долгие годы. Фото: Ikea

«Готовиться к Рождеству мы начинаем заранее. Одна из причин прагматична – составление бюджета и экономия, что позволяет нам более разумно подготовиться к концу года, но в то же время ожидание становится приятной, неотъемлемой частью праздников. Опрос показывает, что 36% людей связывают Рождество не с материальными вещами, а с общением и хорошими эмоциями. И, конечно же, праздничная домашняя обстановка также способствует их созданию. 43% жителей Эстонии готовятся к Рождеству, украшая свои дома», – сказал руководитель рынка IKEA в Эстонии Марко Пыдер.

Чаще всего упоминаемая сумма на рождественские украшения и посуду составляет до 30 евро, но есть и те, кто тратит в два-три раза больше. Треть жителей Эстонии планирует повторно использовать украшения, купленные в предыдущие годы.

Рождественские украшения интерьера служат много лет и используются повторно. Фото: Ikea