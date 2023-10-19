ОТВЕТ НА КЛОПОВУЮ ПАНИКУ ⟩ Если сами не справляетесь, то обращайтесь к специалисту

В Париже клопы обнаружены в домах, кинотеатрах, на станциях метро и в поездах. Контакта с ними не избежали и посетители Недели моды. Нашествие постельных клопов доставляет все больше проблем одному из самых любимых городов туристов. Ко всему прочему, в следующем году там пройдут летние Олимпийские игры. Хотя в самих постельных клопах нет ничего необычного, именно желание людей путешествовать сегодня в значительной степени способствует их распространению.