Начался отопительный сезон: как тратить на отопление меньше, а получать больше?

Большие колебания биржевой цены на электроэнергию стали обычным явлением. Эксперты разъясняют возможности, как отапливать жилье по более низкой биржевой цене с помощью умных решений.
«Почти 80% годового потребления энергии в наших домах приходятся на отопление и горячую воду. Большинство владельцев небольших домов в последнее время выбирают в качестве источника отопления электрический тепловой насос, который значительно экономичнее, чем электрические теплые полы или электрические радиаторы», – рассказал Индрек Велтхут, исполнительный директор Tarkhoone.ee.
«В случае с системой отопления это означает автоматизацию потребления – в более дешевые часы происходит предварительный нагрев, например бытовая вода направляется в бойлер, а в самые дорогие часы обогрев помещений ограничивается», – сказал Велтхут.
Он отметил, что, поскольку каждый дом в Эстонии может использовать почасовой биржевой пакет электроэнергии, можно сэкономить на затратах, распределяя потребление электроэнергии по времени. «В случае с системой отопления это означает автоматизацию потребления – в более дешевые часы происходит предварительный нагрев, например бытовая вода направляется в бойлер, а в самые дорогие часы обогрев помещений ограничивается», – сказал Велтхут.
По мнению эксперта по умным решениям для зданий, затраты на отопление можно сократить на 10–20% с помощью автоматизированного биржевого управления: на примере пользователей решений Tarkhoone.ee в первой половине октября средняя экономия при комбинировании биржевой цены и сетевых плат составила 19,5%. Помимо цен на электроэнергию, фактическая экономия во многом зависит от собственных привычек потребителя и характеристик здания.
«Тепловые насосы могут быть автоматизированы в зависимости от их типа. На тепловые насосы "воздух-вода" и геотермальные тепловые насосы может быть установлен умный биржевой модуль, который учитывает цены на электроэнергию каждого последующего дня и подготавливает схему отопления в соответствии с возможностями теплового насоса и характеристиками здания. Для тепловых насосов типа "воздух-воздух" доступны умные термостаты, которые обеспечивают автоматическое переключение на основе биржевой цены», – объяснил Велтхут.
«Сегодня отдельные производители также предлагают тепловые насосы, которые уже имеют биржевое управление, в этом случае достаточно подключить устройство к сети, и настроить его через приложение», – сказала Эвелин Рахкема, менеджер по продажам карт и кредитов Inbank.
По словам Рахкема, колебания биржевой цены на электроэнергию в нашем регионе в последнее время очень большие, поэтому при покупке новой системы отопления разумно выбирать систему, в которой уже есть биржевое управление. «Сегодня отдельные производители также предлагают тепловые насосы, которые уже имеют биржевое управление, в этом случае достаточно подключить устройство к сети, и настроить его через приложение», – сказала Рахкема.
По ее словам, приобретая новую систему отопления, стоит выбирать вариант, который поможет снизить счета за отопление. «Даже если умный воздушный тепловой насос на первый взгляд окажется дороже, в долгосрочной перспективе он окупится», – сказала Рахкема.
Она отметила, что некоторые продавцы воздушных тепловых насосов также предлагают решения «покупай сейчас, плати позже», которые позволяют оплачивать покупку, например, тремя частями без процентов. Таким образом, например, можно заменить старый котел или печь на новый воздушный тепловой насос, тем самым сократив ежемесячные расходы и внеся свой вклад в защиту окружающей среды.
«Если у вас в доме уже есть прямое электрическое отопление, и вы не планируете его заменять в течение нескольких лет, стоит также автоматизировать управление на основе биржевой цены», – объяснил эксперт Tarkhoone.ee.
Он отметил, что наиболее распространены так называемые умные термостаты для теплого пола, которые устанавливаются вместо старого термостата. Небольшие потребляющие электричество устройства, которые подключаются непосредственно в розетку, можно сделать более экономичными с помощью умного штепселя.
«При автоматизации системы отопления следует учитывать расходы в несколько сотен евро, в зависимости от оборудования и сложности. К некоторым изделиям также применяется ежемесячная плата. Можно рассчитывать, что большинство решений окупаются в течение полутора-четырех лет, но период окупаемости во многом зависит как от здания, так и от рынка электроэнергии в ближайшие годы», – добавил Велтхут.