Начался отопительный сезон: как тратить на отопление меньше, а получать больше?

«Сегодня отдельные производители также предлагают тепловые насосы, которые уже имеют биржевое управление, в этом случае достаточно подключить устройство к сети, и настроить его через приложение», – сказала Эвелин Рахкема, менеджер по продажам карт и кредитов Inbank.

По словам Рахкема, колебания биржевой цены на электроэнергию в нашем регионе в последнее время очень большие, поэтому при покупке новой системы отопления разумно выбирать систему, в которой уже есть биржевое управление. «Сегодня отдельные производители также предлагают тепловые насосы, которые уже имеют биржевое управление, в этом случае достаточно подключить устройство к сети, и настроить его через приложение», – сказала Рахкема.

По ее словам, приобретая новую систему отопления, стоит выбирать вариант, который поможет снизить счета за отопление. «Даже если умный воздушный тепловой насос на первый взгляд окажется дороже, в долгосрочной перспективе он окупится», – сказала Рахкема.

Она отметила, что некоторые продавцы воздушных тепловых насосов также предлагают решения «покупай сейчас, плати позже», которые позволяют оплачивать покупку, например, тремя частями без процентов. Таким образом, например, можно заменить старый котел или печь на новый воздушный тепловой насос, тем самым сократив ежемесячные расходы и внеся свой вклад в защиту окружающей среды.

«Если у вас в доме уже есть прямое электрическое отопление, и вы не планируете его заменять в течение нескольких лет, стоит также автоматизировать управление на основе биржевой цены», – объяснил эксперт Tarkhoone.ee.

Он отметил, что наиболее распространены так называемые умные термостаты для теплого пола, которые устанавливаются вместо старого термостата. Небольшие потребляющие электричество устройства, которые подключаются непосредственно в розетку, можно сделать более экономичными с помощью умного штепселя.