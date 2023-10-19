Президент Финляндии готов на переговоры с Путиным, если это будет способствовать миру в Украине

Лично он готов был бы поговорить с российским лидером, если бы это способствовало достижению мира в Украине.

Президент Саули Ниинистё стал гостем программы Yle A-studio, где коснулся темы России и ее нападения на соседнюю страну.

Глава государства надеется, что война в Украине не перерастет в длительный замороженный конфликт. По мнению Ниинистё, ситуация сейчас имеет признаки перерастания в позиционную войну.

Ниинистё отметил, что Финляндии пришлось годами готовиться к тому, что со стороны России может случиться что угодно. В качестве примеров глава государства привел скандалы с детьми и поток мигрантов на границе.

«Ко всем ситуациям нужно быть готовым», - так президент охарактеризовал отношения с восточным соседом.

Президент Финляндии также отметил, что возможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным - это вопрос европейского выбора. Сам он готов был бы побеседовать с российским лидером, если бы это способствовало достижению мира в Украине. Однако, по его словам, сейчас предпосылок к этому не видно.