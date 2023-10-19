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Из-за погоды жители Таллинна не смогут увидеть американский бомбардировщик

rus.postimees.ee
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B-1B Lancer.
B-1B Lancer. Фото: Pontus Lundahl/TT

Посольство Соединенных Штатов Америки сообщило, что, учитывая сегодняшние погодные условия, запланированный на сегодня низковысотный пролет бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer, к сожалению, не будет виден в Таллинне.

Однако пролет самолета над городом запланирован сегодня примерно на 16:30.

Низковысотный полет планируется осуществить над площадью Вабадузе в Таллинне в направлении Певческого поля.

Полет над Таллином осуществляется в знак солидарности с союзниками Эстонии и в соответствии с задачами миссии ВВС США в Европе (USAFE) и Европейского командования США (EUCOM).

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