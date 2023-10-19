Из-за погоды жители Таллинна не смогут увидеть американский бомбардировщик

Однако пролет самолета над городом запланирован сегодня примерно на 16:30.

Низковысотный полет планируется осуществить над площадью Вабадузе в Таллинне в направлении Певческого поля.

Полет над Таллином осуществляется в знак солидарности с союзниками Эстонии и в соответствии с задачами миссии ВВС США в Европе (USAFE) и Европейского командования США (EUCOM).