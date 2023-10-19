Кражи в кассах самообслуживания распространяются как чума

Крупнейшие сети магазинов Эстонии заявляют, что хотя кражи на кассах самообслуживания приносят много хлопот, ограничивать обслуживание по примеру магазинов в странах Северной Европы они не планируют.
Кассы самообслуживания считаются будущим торговли, позволяющим магазинам экономить на оплате труда и быстрее обслуживать покупателей. Однако весной крупнейшая шведская розничная сеть ICA объявила о закрытии некоторых касс самообслуживания.
На прошлой неделе финский K-Supermarket также объявил, что ограничит количество товаров, которые можно оплатить в кассах самообслуживания в магазине Тампере. Причина в обоих случаях одна - воровство.
«Мы сталкивались со случаями, когда набирая большую корзину, люди не пробивают более дорогие товары», - объяснила введение количественного ограничения владелец магазина Йонна Райламо.
Эстонские торговцы говорят, что тоже озабочены ворами. «Мы считаем это большой проблемой», - признал представитель отдела маркетинга магазина Selver Юрг Самель. Его поддержала Елена Литвинович, предстаивтель магазина Rimi: «Это определенно проблема. Не важно, увеличилось ли количество краж на кассах самообслуживания, либо при использовании других цифровых решений».
Однако и Prisma, и Selver, и Rimi подтвердили, что не думают об ограничении сервиса по примеру скандинавских магазинов. «Мы не рассматриваем ограничение максимальной суммы покупки в кассах самообслуживания. Многие покупатели хорошо их приняли. Введение ограничений причинит им неудобства», - заявила руководитель отдела коммуникаций Prisma Кристина Тамберг.
Высокий оборот
Все три торговые сети подтвердили, что уже более 50 процентов покупок совершаются в кассах самообслуживания. По данным Selver, в лучших магазинах этот показатель достигает 75 процентов. «В наших магазинах очень большое количество покупателей расплачиваются на кассах самообслуживания. Ограничивать количество покупаемых товаров? Мы точно не будем предоставлять подобные неудобства нашим постоянным покупателям», - пообещал Самель.
По мнению владельцев магазинов, важно различать покупателей, случайно пропустивших товар, и тех, кто делает это злонамеренно. Не рекомендуется автоматически маркировать клиента, допустившего человеческую ошибку, как вора.
«Если клиент не пробил товар, ему всегда дают за него заплатить. Дела поступают в полицию, если оплата не производится. Или если значительная часть товаров остается неоплаченной», - пояснил Самель, добавив, что в целях борьбы с проблемой некоторых покупателей также лишили возможности оплаты в кассе самообслуживания. - Если покупатель неоднократно не оплатит какую-либо часть товара, сервис Selverexpress будет недоступен».
По словам Литвинович, когда люди сами сканируют товары в торговом зале с помощью пульта, некоторые незарегистрированные товары могут случайно ускользнуть в сумку: «В случае с современными торговыми возможностями непреднамеренные кражи случаются, и в большинстве случаев они разрешаются мирным путем. Однако если ошибки и забывчивость клиента станут более регулярными, мы тоже будем уделять этому больше внимания».
Влияние экономического спада
По оценкам компании Selver, за последние два года количество краж из их магазинов увеличилось. Однако это не следует связывать исключительно с популярностью смарт-касс, поскольку значительная часть краж по-прежнему совершается в обычных кассах. «Если посмотреть на динамику использования решений самообслуживания и недостач за последние десять лет, то существенного увеличения недостач не наблюдается. Существует более тесная связь между увеличением количества краж и ухудшением показателей экономики», - сказал Самель.
Руководитель службы безопасности компании Prisma Peremarket Алар Олуп также признал, что рост числа краж и экономический спад, как правило, идут рука об руку.
«Попытки краж в магазинах, к сожалению, участились, наши сотрудники службы безопасности ловят десятки людей в неделю. Участились попытки кражи продуктов питания, алкоголя, а также коммуникационного и аудиооборудования. Служба безопасности знает о распространенных способах краж, поэтому были введены дополнительные меры безопасности, как в кассах самообслуживания, так и при использовании пультов для покупок, - сказал Олуп.