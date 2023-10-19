Кражи в кассах самообслуживания распространяются как чума

По мнению владельцев магазинов, важно различать покупателей, случайно пропустивших товар, и тех, кто делает это злонамеренно. Не рекомендуется автоматически маркировать клиента, допустившего человеческую ошибку, как вора.

«Если клиент не пробил товар, ему всегда дают за него заплатить. Дела поступают в полицию, если оплата не производится. Или если значительная часть товаров остается неоплаченной», - пояснил Самель, добавив, что в целях борьбы с проблемой некоторых покупателей также лишили возможности оплаты в кассе самообслуживания. - Если покупатель неоднократно не оплатит какую-либо часть товара, сервис Selverexpress будет недоступен».

По словам Литвинович, когда люди сами сканируют товары в торговом зале с помощью пульта, некоторые незарегистрированные товары могут случайно ускользнуть в сумку: «В случае с современными торговыми возможностями непреднамеренные кражи случаются, и в большинстве случаев они разрешаются мирным путем. Однако если ошибки и забывчивость клиента станут более регулярными, мы тоже будем уделять этому больше внимания».

Влияние экономического спада

По оценкам компании Selver, за последние два года количество краж из их магазинов увеличилось. Однако это не следует связывать исключительно с популярностью смарт-касс, поскольку значительная часть краж по-прежнему совершается в обычных кассах. «Если посмотреть на динамику использования решений самообслуживания и недостач за последние десять лет, то существенного увеличения недостач не наблюдается. Существует более тесная связь между увеличением количества краж и ухудшением показателей экономики», - сказал Самель.

Руководитель службы безопасности компании Prisma Peremarket Алар Олуп также признал, что рост числа краж и экономический спад, как правило, идут рука об руку.