ФОТО ⟩ Смотрите, как будет выглядеть новое здание посольства США по сравнению с Суперминистерством

В ходе составления детальной планировки стало известно, что максимальная высота здания посольства на земельном участке Суур-Амеэрика, 3/Вяйке-Амеэрика, 4, составит 45 метров. Согласно детальной планировке, высота расположенного рядом здания Суперминистерства составляет 52 метра.

На эскизе нового здания посольства США в Таллинне хорошо видны его размеры и пропорции.

Также более или менее очевидно, что между Суперминистерством и посольством не предусмотрено создание пешеходной зоны - продолжения улицы Вирмализе до улицы Суур-Амеэрика - а этого хотели и горуправа, и местные жители.