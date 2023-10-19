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ФОТО ⟩ Смотрите, как будет выглядеть новое здание посольства США по сравнению с Суперминистерством

rus.postimees.ee
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Посольство США в Таллинне.
Посольство США в Таллинне. Фото: Toomas Huik

Здание посольства США, строительство которого запланировано на месте бывшего детского стадиона в Таллинне, всего на несколько метров ниже расположенного рядом с ним здания Суперминистерства.

В ходе составления детальной планировки стало известно, что максимальная высота здания посольства на земельном участке Суур-Амеэрика, 3/Вяйке-Амеэрика, 4, составит 45 метров. Согласно детальной планировке, высота расположенного рядом здания Суперминистерства  составляет 52 метра.

На эскизе нового здания посольства США в Таллинне хорошо видны его размеры и пропорции.
На эскизе нового здания посольства США в Таллинне хорошо видны его размеры и пропорции. Фото: Mark Cavagnero Associates

Также более или менее очевидно, что между Суперминистерством и посольством не предусмотрено создание пешеходной зоны - продолжения улицы Вирмализе до улицы Суур-Амеэрика - а этого хотели и горуправа, и местные жители. 

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