«Городу необходима система»: вице-мэром Нарвы стал владелец столичного ночного клуба

В четверг, 19 октября, был утвержден новый состав нарвской горуправы, органа исполнительной власти. В состав вошли мэр Яан Тоотс, вице-мэром стал бизнесмен Олег Карпиков из Таллинна, третьим членом горуправы была назначена Елена Голубева, директор финансового департаменты Нарвы. Олег Карпиков очень мотивирован новой должностью, и уже видит, что в городской системе стоит изменить к лучшему.
Предыдущего вице-мэра по вопросам экономики и городского хозяйства Ирину Смирнову на посту сменил таллиннский предприниматель Олег Карпиков. Согласно проекту решения горсобрания, зарплата вице-мэра составит 3500 евро. Елена Голубева получит компенсацию в виде 298 евро в месяц дополнительно к зарплате чиновника.
Олег Карпиков - бизнесмен и хороший знакомый Тоотса. Карпиков владеет ресторанным бизнесом и является одним из владельцев таллиннского клуба Privé. Сам Карпиков, в отличие от мэра, готов переехать в Нарву на постоянной основе и жить в городе. Олег заявил, что будет снимать жилье.
«Первые мои шаги - разобраться со структурой департаментов, разобраться в том, как они работают, что изменить и что сделать более понятным. За два дня я увидел, что структура немножко не работает, чего-то не хватает», - заявил Карпиков.
Карпиков считает, что в работе некоторых департаментов существует лишняя бюрократия. По словам нового вице-мэра, у него достаточно опыта для того, чтобы привнести необходимые изменения в структуру управления городом. «У меня высшее строительное образование, большой опыт в строительстве, есть богатый опыт в сфере госуслуг, я был старейшиной Хааберсти в точно такой же должности, как сейчас. На мне было все городское планирование. И там не было таких проблем, поэтому мне кажется, что если в Нарве создать cхожую систему, будет эффективно», - заявил вице-мэр.
По словам Карпикова, тот факт, что у него есть бизнес в Таллинне, никак не помешает его работе в Нарве. Карпиков уверен, что люди, которые чего-то достигли в бизнесе, имеют свежий взгляд на многие вещи. «Я хочу привнести что-то новое, но оставлю старую команду. А в бизнесе все в порядке - если бизнес отстроен, им могут управлять, то ты не должен вмешиваться туда каждый день. Если есть система, и она работает, туда не стоит вклиниваться», - добавил Карпиков.
Вице-мэр уверен, что в Нарве необходимо выстраивать систему. «Мне нужно, чтобы все здесь работало. Мы с мэром хотим поставить команду и отладить систему. Как я понимаю, основные проблемы были из-за того, что команда не могла работать», - пояснил Карпиков.
Он добавил, что для него пост вице-мэра - это вызов. «Мне даже интересно, имея за плечами такой опыт - а смогу ли я? Я очень хочу попробовать и сделать то, что необходимо», - сказал Карпиков.
Яан Тоотс, который является членом Центристкой партии, стал мэром Нарвы в начале октября. Зарплата Тоотса составит 4000 евро. В недавнем интервью Rus.Postimees Тоотс заявил, что этот оклад небольшой по сравнению с окладами в других самоуправлениях, а затраты на жизнь в Нарве станут довольно большими, так как мэр пока не имеет в городе личного жилья. «Хорошо еще, если не останусь в минусе при такой зарплате», - отметил мэр.
На заседании в четверг также были назначены представители и их заместители в общее собрание Союза местных самоуправлений Ида-Вирумаа. Членами Союза стали Яан Тоотс, его заместитель - Ирина Янович; Вадим Орлов, замещаемый Екатериной Голубцовой; Олег Карпиков, замещаемый Надеждой Черкашиной, и Елена Голубева, заместителем которой станет Татьяна Стольфат.
Определились и представители Нарвы и замещающие их лица в общее собрание и представительное собрание Союза городов Эстонии, в попечительские советы муниципальных школ. Были внесены изменения в состав комиссии Городского собрания по предпринимательству и проектам развития - из комиссии был исключен Кирилл Новак, а на его место пришел Владимир Арет.