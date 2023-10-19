«Городу необходима система»: вице-мэром Нарвы стал владелец столичного ночного клуба

Предыдущего вице-мэра по вопросам экономики и городского хозяйства Ирину Смирнову на посту сменил таллиннский предприниматель Олег Карпиков. Согласно проекту решения горсобрания, зарплата вице-мэра составит 3500 евро. Елена Голубева получит компенсацию в виде 298 евро в месяц дополнительно к зарплате чиновника.

Олег Карпиков - бизнесмен и хороший знакомый Тоотса. Карпиков владеет ресторанным бизнесом и является одним из владельцев таллиннского клуба Privé. Сам Карпиков, в отличие от мэра, готов переехать в Нарву на постоянной основе и жить в городе. Олег заявил, что будет снимать жилье.

«Первые мои шаги - разобраться со структурой департаментов, разобраться в том, как они работают, что изменить и что сделать более понятным. За два дня я увидел, что структура немножко не работает, чего-то не хватает», - заявил Карпиков.

Карпиков считает, что в работе некоторых департаментов существует лишняя бюрократия. По словам нового вице-мэра, у него достаточно опыта для того, чтобы привнести необходимые изменения в структуру управления городом. «У меня высшее строительное образование, большой опыт в строительстве, есть богатый опыт в сфере госуслуг, я был старейшиной Хааберсти в точно такой же должности, как сейчас. На мне было все городское планирование. И там не было таких проблем, поэтому мне кажется, что если в Нарве создать cхожую систему, будет эффективно», - заявил вице-мэр.