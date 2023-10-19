Утвержден новый состав горуправы Нарвы: вице-мэром стал владелец столичного ночного клуба

Предыдущего вице-мэра по вопросам экономики и городского хозяйства Ирину Смирнову на посту сменил таллиннский предприниматель Олег Карпиков. Согласно проекту решения горсобрания, зарплата вице-мэра составит 3500 евро. Елена Голубева же получит компенсацию в виде 298 евро в месяц дополнительно к зарплате чиновника.

Олег Карпиков - бизнесмен и хороший знакомый Тоотса. Карпиков владеет ресторанным бизнесом и является одним из владельцев таллиннского клуба Privé. Сам Карпиков, в отличие от мэра Тоотса, готов переехать в Нарву и жить в городе.

Яан Тоотс, который является членом Центристкой партии, стал мэром Нарвы в начале октября. Зарплата Тоотса составит 4000 евро. В недавнем интервью Rus.Postimees Тоотс заявил, что этот оклад небольшой по сравнению с окладами в других самоуправлениях, а затраты на жизнь в Нарве станут довольно большими, так как мэр пока не имеет в городе личного жилья. «Хорошо еще, если не останусь в минусе при такой зарплате», - отметил мэр.

На заседании в четверг также были назначены представители и их заместители в общее собрание Союза местных самоуправлений Ида-Вирумаа. Членами Союза стали Яан Тоотс, его заместитель - Ирина Янович; Вадим Орлов, замещаемый Екатериной Голубцовой; Олег Карпиков, замещаемый Надеждой Черкашиной, и Елена Голубева, заместителем которой станет Татьяна Стольфат.