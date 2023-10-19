В Германии на стадионе нашли труп, который, похоже, находился там годами

Издание Kronen Zeitung пишет, что тело было обнаружено 4 июля, когда домашний стадион OSV Hannover был закрыт на ремонт. Однако состояние найденного во время строительных работ тела было настолько плохим, что не удалось определить даже пол погибшего, не говоря уже о личности.

Представитель полиции заявил, что на теле не было обнаружено никаких признаков насилия, поэтому они не расследуют это как преступление. По первоначальному предположению властей, это может быть мужчина, пропавший несколько лет назад, но это нужно подтвердить анализом ДНК.