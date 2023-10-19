В Германии на стадионе нашли труп, который, похоже, находился там годами

Этим летом на стадионе Остштадт в Ганновере (Германия), было сделано шокирующее открытие: в ходе ремонтных работ на футбольном поле было обнаружено человеческое тело.
Издание Kronen Zeitung пишет, что тело было обнаружено 4 июля, когда домашний стадион OSV Hannover был закрыт на ремонт. Однако состояние найденного во время строительных работ тела было настолько плохим, что не удалось определить даже пол погибшего, не говоря уже о личности.
Представитель полиции заявил, что на теле не было обнаружено никаких признаков насилия, поэтому они не расследуют это как преступление. По первоначальному предположению властей, это может быть мужчина, пропавший несколько лет назад, но это нужно подтвердить анализом ДНК.
OSV Hannover – клуб, основанный в 1923 году, который в свои лучшие годы также входил в немецкую Премьер-лигу. В настоящее время они играют в шестой лиге.