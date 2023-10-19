Суд отклонил апелляцию криптомиллионеров на решение правительства об их экстрадиции

Решение административного суда не вступило в силу, и апелляция на решение суда может быть подана в Таллиннский окружной суд не позднее 30.10.2023 г. Решение о выдаче лица вступит в силу только в том случае, если в результате судебного разбирательства решение не будет изменено и решение суда вступит в силу.