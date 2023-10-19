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Суд отклонил апелляцию криптомиллионеров на решение правительства об их экстрадиции

rus.postimees.ee
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Сергей Потапенко и Иван Турыгин.
Сергей Потапенко и Иван Турыгин. Фото: Elu24 kollaaž

Таллиннский административный суд оставил без удовлетворения апелляцию Ивана Турыгина, Сергея Потапенко и членов их семей об отмене принятого в сентябре решения правительства об экстрадиции предпринимателей в США.

Решение административного суда не вступило в силу, и апелляция на решение суда может быть подана в Таллиннский окружной суд не позднее 30.10.2023 г. Решение о выдаче лица вступит в силу только в том случае, если в результате судебного разбирательства решение не будет изменено и решение суда вступит в силу.

Административный суд пришел к выводу, что, несмотря на процессуальные недостатки, правительство приняло законное решение.

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