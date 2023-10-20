Криштафович: властям Таллинна понравилось бы, если приостановки школьной реформы потребовали эстонцы

Поэтому я жду от отдела по надзору за качеством Министерства образования более активных действий в этой части. Раньше это не было целью министерства, но сейчас, я надеюсь, политика изменилась. Придется этим заняться.

Смешно, что у нас нет этих проблем на северо-востоке. Там есть объективные причины, по которым эти проблемы могли бы возникнуть. Но самоуправления в Силламяэ, где вообще нет эстонцев, в Кохтла-Ярве, в Нарве умудряются решать эти проблемы, а вот Таллинн с этим не справляется. Раз так, тут, безусловно, есть какой-то сбой в системе. И вот этот сбой в системе просто необходимо административными средствами удалить.

- Во вторник в комментарии по поводу слов Андрея Канте вы заметили, что надеетесь, что через десять лет в Таллинне останутся только такие школы, что будут полностью соответствовать всем требованиям, и вот именно тогда эстонские дети и отправятся учиться в те школы, которые сейчас еще считаются русскими. Действительно ли представима через десять лет такая реальность, в которой все школы унифицируются до такой степени, что нынешние русские школы не будут ассоциироваться со своим прошлым особым статусом? Может быть, для этого нужно, чтобы эстонские дети пошли в них, скажем, уже через 5-6 лет?