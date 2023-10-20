В студии Postimees Евгений Криштафович: Таллинн тормозит школьную реформу или привлекает внимание к ее трудностям?

- Андрей Канте, поясняя свои вызвавшие гневную реакцию слова, заметил, что он, по сути, лишь констатировал, что в соответствии с действующим положением при назначении школы по месту жительства нельзя производить распределение учащихся по признаку родного или домашнего языка. В общем, Андрей Канте интерпретировал свои слова так, что это была вовсе не какая-то угроза, а привлечение внимания к проблеме. Похоже ли на правду, что изначальная мотивация вице-мэра была именно таковой, или же это больше выглядит как готовность отказаться от первоначальных планов под возникшим сильным давлением?

- В последнее время в Эстонии все чаще стали высказываться опасения, что слишком высокий процент детей с неродным эстонским языком в эстонских школах может вредить качеству образования. Получается, что в любом случае переход на эстоноязычное школьное образование будет серьезным вызовом отнюдь не только для русскоязычного населения? Можно ли допустить, что отнюдь не только тех эстонских детей, которых мэрия Таллинна теоретически может отправить в нынешние русские школы, но вообще всех эстонских детей в Таллинне могут ждать очень сильные изменения в их привычной школьной среде?

- Экс-министр образования Тынис Лукас различил в словах Андрея Канте не только желание обновленной Центристской партии больше понравиться своим русским избирателям, но и желание центристов подтолкнуть эстонцев к выбору школ для своих детей в других самоуправлениях, а также к регистрации себя жителями других самоуправлений. Это, по мнению Лукаса, должно еще сильнее укрепить позиции центристов в Таллинне. Действительно ли можно разглядеть за всей этой историей начало подготовки нынешней таллиннской власти к муниципальным выборам 2025 года?