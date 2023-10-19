КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Прокуратура сдулась

Харьюский уездный суд сказал свое слово. Все трое обвиняемых по так называемому делу Porto Franco были оправданы: Михаил Корб, Хиллар Тедер и Центристская партия. Окончательные выводы делать пока рано, поскольку прокуратура намерена оспорить приговор в окружном суде, а после окружного суда дело может дойти и до Государственного суда.
Однако некоторые выводы сделать можно. Первый вывод логичен по своей сути. Если, как утверждают некоторые политики, это был политически ангажированный процесс, то несмотря на это, наши суды независимы от «заказа». По крайней мере, в данном случае Харьюский уездный суд это доказал.
Политическая подоплека событий заключается в том, что после выдвижения обвинений против Центристской партии Юри Ратас подал в отставку с поста премьер-министра, а Михаил Корб - с поста генерального секретаря Центристской партии. Правительство распалось, была сформирована новая коалиция, что создало благоприятные условия для формирования нынешнего правительства.
Второй вывод также логичен, по крайней мере, отчасти. В правовом государстве суд выносит обвинительный или оправдательный приговор строго на основании доказательств и не начинает придумывать что-то на основании того, как что-то «выглядит» для кого-то другого. С учетом презумпции невиновности и других основных прав обвиняемого судебное разбирательство требует времени, поскольку, с точки зрения юридической философии, лучше оправдать виновного, чем осудить невиновного.
Однако только с точки зрения теории вероятности (что все решения не могут иметь одинаковый исход) бросается в глаза, что в последнее десятилетие прокуратура не добилась особых успехов в отношении так называемых политических процессов - один оправдательный приговор за другим. Это означает, что у обвинения есть основания для самоанализа. Вероятно, следует лучше собирать доказательства, а собранные доказательства лучше рассматривать. Добавим к этому заявление бывшего главного прокурора Лавли Перлинг о том, что прокуратура не управлятся должным образом и что в Эстонии нет приличного пенитенциарного кодекса. Перлинг сказала это в связи с беспрецедентным затягиванием процесса по делу Таллиннского порта по вине прокуратуры. Напомним, что это уголовное дело было возбуждено еще летом 2015 года. Так затягиваться не должно даже судебное разбирательство.
Некоторые ситуации были весьма неловкими, например, процесс по делу о стрижке Каяра Лембера и процесс по делу о заправке Айвара Сооба. Как эти случаи, так и недавний процесс в Харьюском уездном суде не означают, что прокуратуре следует меньше расследовать вызывающие подозрения дела. Однако в случае окончательного оправдания обвиняемым должна быть присуждена адекватная компенсация. До сих пор соответствующая практика в Эстонии была довольно слабой.
Человек, потерявший работу и понесший репутационный ущерб, а возможно, и ущерб здоровью в результате многолетнего уголовного разбирательства, не может просто остаться довольным извинениями, принесенными где-то в углу здания суда. В этом контексте решение суда не возмещать Корбу ущерб, причиненный уголовным разбирательством, выглядит странным. Суд постановил, что Корб добровольно покинул пост генерального секретаря Центристской партии. Но даже ежу ясно, что он сделал это под влиянием социального давления, что было достойным шагом со стороны чиновника - в отличие от некоторых других политиков.
Подведем итоги. Прокуроры должны начать лучше собирать доказательства, а суды - присуждать справедливую компенсацию в случае оправдательного приговора.