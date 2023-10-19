КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Прокуратура сдулась

Однако некоторые выводы сделать можно. Первый вывод логичен по своей сути. Если, как утверждают некоторые политики, это был политически ангажированный процесс, то несмотря на это, наши суды независимы от «заказа». По крайней мере, в данном случае Харьюский уездный суд это доказал.

Второй вывод также логичен, по крайней мере, отчасти. В правовом государстве суд выносит обвинительный или оправдательный приговор строго на основании доказательств и не начинает придумывать что-то на основании того, как что-то «выглядит» для кого-то другого. С учетом презумпции невиновности и других основных прав обвиняемого судебное разбирательство требует времени, поскольку, с точки зрения юридической философии, лучше оправдать виновного, чем осудить невиновного.

Однако только с точки зрения теории вероятности (что все решения не могут иметь одинаковый исход) бросается в глаза, что в последнее десятилетие прокуратура не добилась особых успехов в отношении так называемых политических процессов - один оправдательный приговор за другим. Это означает, что у обвинения есть основания для самоанализа. Вероятно, следует лучше собирать доказательства, а собранные доказательства лучше рассматривать. Добавим к этому заявление бывшего главного прокурора Лавли Перлинг о том, что прокуратура не управлятся должным образом и что в Эстонии нет приличного пенитенциарного кодекса. Перлинг сказала это в связи с беспрецедентным затягиванием процесса по делу Таллиннского порта по вине прокуратуры. Напомним, что это уголовное дело было возбуждено еще летом 2015 года. Так затягиваться не должно даже судебное разбирательство.