Правительство не поддержало идею о запрете гражданам России покупать недвижимость в Эстонии

Помимо физических лиц, законопроект также не позволил бы юридическим лицам, который связаны с гражданином Российской Федерации, не имеющим вида на жительство в Эстонии, приобретать недвижимость в Эстонии по основаниям, предусмотренным законами о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Разработчики законопроекта отмечают, что закон об ограничении приобретения недвижимости ограничивает право иностранных граждан, не являющихся гражданами Европейского Союза, на приобретение недвижимости в определенных районах. В условиях полномасштабной агрессивной войны соображения безопасности и этические принципы оправдывают ограничение приобретения недвижимости гражданами Российской Федерации.