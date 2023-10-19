Правительство не поддержало идею о запрете гражданам России покупать недвижимость в Эстонии

Правительство на заседании в четверг не поддержало инициированный фракцией Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) законопроект, направленный на ограничение приобретения недвижимости в Эстонии гражданами Российской Федерации, не имеющими вида на жительство в Эстонии, в период агрессивной войны в Украине.
Помимо физических лиц, законопроект также не позволил бы юридическим лицам, который связаны с гражданином Российской Федерации, не имеющим вида на жительство в Эстонии, приобретать недвижимость в Эстонии по основаниям, предусмотренным законами о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Разработчики законопроекта отмечают, что закон об ограничении приобретения недвижимости ограничивает право иностранных граждан, не являющихся гражданами Европейского Союза, на приобретение недвижимости в определенных районах. В условиях полномасштабной агрессивной войны соображения безопасности и этические принципы оправдывают ограничение приобретения недвижимости гражданами Российской Федерации.
По предложению министра регионального развития проект не был поддержан. Совместно с Министерством внутренних дел будет рассмотрен вопрос о том, как разрешить ограничение на приобретение недвижимости гражданами третьих стран в целях обеспечения безопасности Эстонии. По мнению Правительства, для достижения наилучшего результата целесообразно решать все вопросы, касающиеся граждан третьих стран и безопасности Эстонии, комплексно.