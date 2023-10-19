Один из крупнейших в Эстонии застройщиков на все свои новые квартиры дает пятилетнюю гарантию

«Решение давать пятилетнюю гарантию на все жилье, которое мы строим, создает новый стандарт. Закон требует гарантии на два года, мы до сих пор предлагали три, но ценность наших домов намного выше», – прокомментировал Кристьян-Тор Вяхи, по словам которого, самый длительный гарантийный срок на рынке свидетельствует прежде всего об уверенности в себе, а также в высоком качестве как своей собственной работы, так и работы партнеров.

«Честно говоря, это решение не было трудным. Если хорошие производители автомобилей могут давать пятилетнюю гарантию, почему этого не может сделать хороший застройщик», – объяснил Вяхи.

Покупателю жилья пятилетняя гарантия дает на довольно долгое время чувство спокойствия и уверенности, что, даже если возникнет какая-либо проблема, Invego ее решит. «Мы прислушались к нашим клиентам и сначала стали предлагать расширенные гарантии за дополнительную плату. Теперь же мы решили, что настало время поднять планку и сделать пятилетнюю гарантию новым стандартом», – сказал Кристьян-Тор Вяхи.

«Наше обещание твердое, и оно будет действовать постоянно, это не временный маркетинговый трюк или предложение краткосрочной кампании. Наша маркетинговая деятельность продолжится в обычном режиме, но пятилетняя гарантия распространяется на все проводимые нами кампании и теперь всегда будет действовать в отношении всех новых домов», - заверил руководитель Invego.