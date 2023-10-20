Обещание новой жизни: что в действительности происходит с одеждой, попавшей в эти контейнеры?

В редакцию Rus.postimees обратилась читательница, которую волнует вопрос, куда же на самом деле попадают та самая ненужные одежда, которую люди складываются в специальные контейнеры, установленные у магазинов и на парковках. Действительно ли половина из этих вещей идет в третьи страны мира или же просто выбрасывается?
По данным сайта Tallinn.ee по состоянию на март 2023 только из контейнеров в Таллинне собиралось около 2,5 тонн одежды в месяц. Так на сайте подчеркивается, что только 5 процентов от всей доли одежды идет на выброс и утилизацию, но так ли это? То есть, исходя из подсчетов, в месяц в Таллинне из 2500 килограмм выбрасывается 125.
Ведущий специалист Центра стратегического управления Элийз Крууз обратила внимание на то, что в Таллинне опустошением контейнеров занимаются две разные компании. «Контейнеры для одежды в городе Таллинне опустошают две разные организации: зелеными контейнерами (принадлежащие самой НПО) занимается НПО Riidepunkt. Серыми и красными (Tallinna Jäätmekeskus и AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus) занимается компания Humana Sorteerimiskeskus OÜ», - говорит она.
Обе организации отправляют предметы из контейнеров в свои сортировочные центры, где все вещи пересматриваются, их сортируют по качеству и пригодности для продажи. «Предметы, которые не пригодны для ношения или переработки (например, грязная, заплесневелая или порванная одежда и обувь), являются мусором. По оценкам НПО Riidepunkt, около 30 процентов собираемых ими вещей являются отходами. Около 5 процентов предметов, собранных Humana, являются отходами», - говорит Крууз.
«Собранную пригодную для носки одежду и предметы повседневного использования НПО Riidepunkt отправляет нуждающимся в Эстонии и за рубежом, часть одежды также отправляется на продажу в магазины подержанной одежды, - говорит Крууз. - Одежда, пригодная для ношения, собранная Humana, поступает в магазины Humana и экспортируется. Вещи, непригодные к ношению, отправляются на переработку в основном в странах Балтии. Переработанные товары составляют 15 процентов продукции Humana».
Элийз Крууз не уточняет, в какие именно страны, помимо Эстонии, делаются пожертвования. Однако на сайте Humana People to People есть информация о том, что доходы от продаж поддерживают проекты развития в Африке, Азии, Центральной и Южной Америке.
Собранная в контейнеры одежда не дезинфицируется и не проходит через чистку, поскольку на контейнерах написано, что туда помещаются только чистые и целые вещи. «Предполагается, что люди соблюдают это правило», - добавляет специалист.
Организации, которые устанавливают контейнеры для сбора одежды, обычно не выбрасывают одежду, которую люди туда кладут, при условии, что эта одежда соответствует их принятым стандартам и правилам. Однако стоит учитывать, что каждая организация может иметь свои собственные процедуры и политику в отношении собранной одежды. «Аккуратные и чистые вещи, конечно, не отправляют на мусор, но, к сожалению, как показывает опыт, в контейнер не кладут только такие вещи», - подытоживает Крууз.
Несмотря на то, что организации, устанавливающие контейнеры для сбора одежды в Таллинне, обычно не выбрасывают одежду, которую люди сдают, при условии её соответствия стандартам и правилам, важно помнить, что каждая организация может иметь свои собственные процедуры и политику в отношении собранной одежды. Из опыта видно, что в контейнеры попадают различные предметы, включая и непригодные для дальнейшего использования.
В целом, сбор одежды в контейнеры и её последующая обработка имеют целью максимально сократить отходы и дать вторую жизнь многим вещам, одновременно поддерживая различные проекты развития в мире.