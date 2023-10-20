Обещание новой жизни: что в действительности происходит с одеждой, попавшей в эти контейнеры?

Элийз Крууз не уточняет, в какие именно страны, помимо Эстонии, делаются пожертвования. Однако на сайте Humana People to People есть информация о том, что доходы от продаж поддерживают проекты развития в Африке, Азии, Центральной и Южной Америке.

Собранная в контейнеры одежда не дезинфицируется и не проходит через чистку, поскольку на контейнерах написано, что туда помещаются только чистые и целые вещи. «Предполагается, что люди соблюдают это правило», - добавляет специалист.

Организации, которые устанавливают контейнеры для сбора одежды, обычно не выбрасывают одежду, которую люди туда кладут, при условии, что эта одежда соответствует их принятым стандартам и правилам. Однако стоит учитывать, что каждая организация может иметь свои собственные процедуры и политику в отношении собранной одежды. «Аккуратные и чистые вещи, конечно, не отправляют на мусор, но, к сожалению, как показывает опыт, в контейнер не кладут только такие вещи», - подытоживает Крууз.

Несмотря на то, что организации, устанавливающие контейнеры для сбора одежды в Таллинне, обычно не выбрасывают одежду, которую люди сдают, при условии её соответствия стандартам и правилам, важно помнить, что каждая организация может иметь свои собственные процедуры и политику в отношении собранной одежды. Из опыта видно, что в контейнеры попадают различные предметы, включая и непригодные для дальнейшего использования.