Жилец горящего дома выбрался наружу через окно и повредил руку

Спасатели в среду потушили в Йыгева пожар, начавшийся из-за разведенного под плитой огня, жилец дома выбрался наружу через окно.
В 15:10 спасателям поступил вызов на улицу Суур в Йыгева, где загорелся жилой дом, жилец которого успел выбраться наружу, передала BNS пресс-служба Спасательного департамента.
Спасатели нашли очаг пожара и потушили пожар к 16 часам. В доме горели две комнаты, пожар мог начаться от разведенного под плитой огня.
Как выяснилось, жилец поцарапал руку, выбираясь наружу через окно. Поскольку в результате этого он поцарапал руку, медики осмотрели его травмы на месте. Подробности пожара выясняются.