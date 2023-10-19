Жилец горящего дома выбрался наружу через окно и повредил руку

В 15:10 спасателям поступил вызов на улицу Суур в Йыгева, где загорелся жилой дом, жилец которого успел выбраться наружу, передала BNS пресс-служба Спасательного департамента.

Спасатели нашли очаг пожара и потушили пожар к 16 часам. В доме горели две комнаты, пожар мог начаться от разведенного под плитой огня.