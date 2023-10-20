Депрессия и психосоматические проблемы: буллинг оставляет «татуировку» на всю жизнь

- Давайте переключимся на позитивный настрой. Возможно ли предоставить пошаговую инструкцию семьям, столкнувшимся с ситуациями буллинга, чтобы помочь им эффективно справляться с этим вызовом?

- Для того чтобы эффективно решать ситуации, связанные с травлей и буллингом, важно участвовать в процессе, а не оставаться в стороне. Дети должны знать, что могут доверять своим родителям, и только тогда они расскажут о проблемах в школе. Родители также должны помнить, как они реагируют на информацию, которую получают от детей. Важно не реагировать слишком эмоционально, но попытаться найти решение вместе с ребенком.

Следующим важным шагом является сотрудничество с учителями и школой. Данный подход помогает быстрее разрешить ситуации, так как важно помнить, что ребенок может вести себя по-разному дома и в школе. Связь с учителями и школьными специалистами помогает лучше понять контекст происходящего.

Для борьбы с травлей и буллингом также важно проводить профилактику и обучать детей, как правильно вести себя. Родителям необходимо регулярно обсуждать с детьми, как правильно вести себя в интернете, обучать их цифровой гигиене, и как реагировать на подобные ситуации.

Для родителей доступен специально составленный мини-учебник, который можно найти на сайте в электронном формате или заказать печатную версию. Если школа подключена к программе KiVa, все родители получают этот учебник бесплатно.

Учебник становится ценным помощником для родителей, предоставляя рекомендации о том, как себя вести, если их ребенок оказался в ситуации травли. Он дает советы как для жертв травли, так и для зачинщиков или наблюдателей. Этот инструмент помогает родителям разобраться в сложных ситуациях и понять, как действовать для улучшения положения своих детей.

Кроме того, в конце учебника представлены номера телефонов и контакты, куда можно обратиться, если необходима дополнительная помощь. Эти ресурсы включают в себя специалистов и консультантов, а также школьных психологов, говорящих на русском языке. Родителям следует знать, что они не одни и всегда могут обратиться за помощью, если столкнутся с трудностями, связанными с травлей и буллингом.