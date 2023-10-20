Депрессия и психосоматические проблемы: буллинг оставляет «татуировку» на всю жизнь

Совсем скоро в Эстонии начнутся каникулы, однако есть школьные проблемы, которые не получится поставить на паузу. В студии Postimees ментор и специалист по развитию в фонде «Школа без травли» (SA Kiusamisvaba Kool) Кати Тообаль рассказала о буллинге. Почему, несмотря на разнообразные программы по предотвращению и преодолению такого отвратительного социального явления, буллинг по-прежнему широко распространен в среде детей и подростков, узнала ведущая - журналист Анастасия Меримаа.
Kiusamisvaba Kool, или «Школа без травли» на русском, - это фонд, который был основан в 2012 году с целью борьбы с явлением травли в школах Эстонии. Фонд активно сотрудничает с образовательными учреждениями, помогая школам внедрять программу KiVa, разработанную в Финляндии и показавшую свою эффективность не только в Эстонии, но и более чем в 20 странах.
- Расскажите, что конкретно делает ваша организация?
- Проблема травли среди детей и подростков действительно серьезная, несмотря на наличие методов для ее предотвращения и борьбы. В некоторых случаях не хватает ресурсов и понимания, чтобы полностью решить эту проблему. Kiusamisvaba Kool предоставляет поддержку школам в использовании программы KiVa, так как только правильное и качественное внедрение этой программы может привести к реальным результатам.
Однако одной из сложностей является тот факт, что профилактические мероприятия требуют участия всей школы. Нередко учителя считают, что они уже делают все возможное, но иногда этого недостаточно. Я сама являюсь ментором для русскоязычных школ в Эстонии, и в настоящее время только 125 школ используют программу KiVa, что составляет примерно четверть от всех школ в стране.
Мы считаем, что было бы более эффективно, если бы все школы применяли одинаковые методы предотвращения и разрешения травли. Наша миссия включает в себя создание в школах дружественной атмосферы, где ученики могут уважать друг друга и обучаться в безопасной среде. Это важно, потому что если у детей есть проблемы, они не смогут сосредоточиться на учебе.
- Вы упомянули учителей. Как проходит их обучение? Это какие-то лекции или тренинги?
В рамках программы в школах формируются команды KiVa, ответственные за ее внедрение и использование. Как ментор я предоставляю им информацию, а затем они сотрудничают с коллегами, учителями, персоналом и родителями, чтобы успешно внедрить программу. Для этой цели мы проводим базовое двухдневное обучение для учителей, и школы могут заказать дополнительные курсы, которые включают в себя, например, методику проведения уроков KiVa и способы разрешения конфликтных ситуаций. Мы регулярно организуем мероприятия по обмену опытом для учителей, включая зимние и летние школы, где обсуждаем различные темы и делимся опытом. Наша цель - обучать не только тому, как предотвращать травлю, но и как создавать общий позитивный климат в классе, где ученики взаимодействуют, понимают, принимают друг друга и учатся вести себя безопасно как в реальной жизни, так и в онлайне, способствуя экологичным отношениям с детства.
- Человек - представитель животного мира. Сравним ли буллинг с поведением животных в стае, где слабейший подвергается давлению или унижению со стороны более сильных членов?
- Я все-таки считаю, что человек значительно умнее, и благодаря эволюции мы развили что-то уникальное - способность разрешать конфликты разумно и мирным путем, в отличие от животного мира. Поэтому я предпочла бы не проводить параллели между нами и животными. Хотя не всегда все у нас идеально, мы стараемся решать разногласия и конфликты без насилия и унижения, и этот подход является важным уроком для детей. Мы должны учить их, что всегда можно найти общий язык, договориться и уважать друг друга, не прибегая к физической агрессии. Школа - это место, где формируются модели поведения, которые будут характерными и в будущем, когда дети создадут свои семьи. Мы не хотим, чтобы распространялось агрессивное отношение, унижение в обществе, особенно в нынешнем неспокойном мире.
- Давайте уточним, что такое травля. Если ребенка однократно обозвали, а затем об этом забыли, и он продолжает жить своей жизнью без повторных случаев, можно ли это считать травлей?
- Когда мы говорим о травле, мы имеем в виду систематические оскорбления, которые причиняют вред как физический, так и эмоциональный, будь то устные атаки, действия в интернете или иное нежелательное поведение. Травля всегда включает в себя элемент намеренности и повторяемости. Если, например, однократно случилось то, что кто-то случайно обозвал или неудачно пошутил, и потом об этом забыли, это не всегда можно назвать травлей.
Однако если такие оскорбления становятся повторяющимися и намеренными, то есть когда человека намеренно называют или унижают по каким-то признакам или словами, которые ему не нравятся, и это происходит систематически, день за днем, то это уже является проявлением травли.
Важно понимать, что травля чаще всего включает третью сторону, то есть группу, которая поддерживает или позволяет хулигану продолжать такое поведение. Жертва травли часто находится в более уязвимом положении как физически, так и эмоционально. У нее может отсутствовать поддержка друзей, социальных навыков или способности адекватно выражать свои эмоции. Зачинщику или обидчику, наоборот, часто оказывается поддержка со стороны группы, включая поощрение или подстрекательство к такому поведению. Дети, иногда не осознавая полностью последствия, могут участвовать в травле, позволяя ей развиваться. Важно обучать детей адекватным социальным навыкам и осознанию последствий такого поведения, чтобы предотвратить травлю.
- Какова роль детей, которые остаются нейтральными наблюдателями в ситуации травли, и как их поведение может повлиять на динамику и исход таких ситуаций?
- Когда речь идет о ролях в травле, мы выделяем различные категории, включая сторонних наблюдателей или молчаливо одобряющих участников. По программе KiVa, как показывают статистические данные, в ситуации травли обычно можно выделить несколько ролей: жертву, обидчиков, помощников и молчаливо одобряющих, которые стоят в стороне.
Молчаливо-одобряющие - это дети, которые видят травлю, но не вмешиваются. Иногда они могут молчать из страха, боясь, что если они что-то скажут, они станут следующей жертвой, или потому что им безразлично, что происходит, так как это не затрагивает их напрямую. Многие из них стоят в стороне, поскольку им кажется, что это не их дело.
Программа KiVa нацелена на то, чтобы научить детей, что если они видят травлю или плохое обращение и молчат, то тоже становятся частью проблемы. Они учатся тому, что даже если они сами не могут вмешаться, они могут сообщить взрослым или учителям о происходящем. Однако важно учитывать фактор своей собственной безопасности. В случае, если вмешательство может повлечь за собой опасность, детям следует обратиться за помощью к взрослым.
Программа KiVa также подразумевает наличие обученных взрослых, способных проводить беседы как с жертвами, так и с обидчиками. Важно работать со всем классом, поскольку травля - это явление групповое, и если группа поддерживает травлю, она может продолжаться многие годы, нанося серьезный вред не только жертве.
- Каково воздействие психологических и эмоциональных травм, которые переживают жертвы буллинга, на их дальнейшее развитие и психологическое состояние? Может ли утверждение «что не убивает нас, делает сильнее» применяться к жертвам буллинга, или же они получают непоправимый ущерб?
- Подход, при котором травля рассматривается как средство для «укрепления» личности жертвы, вызывает важные вопросы и заслуживает серьезного анализа. Часто можно услышать аналогию с процессом роста, где семя, чтобы превратиться в крепкое растение, должно пережить некоторые трудности. Подобное сравнение предполагает, что небольшая «травля» или неприятные слова могут сделать человека более стойким и выносливым в будущем.
Однако этот взгляд на травлю вызывает вопросы. Действительно ли травля способствует росту и развитию личности? Исходя из многих исследований и практического опыта, многие специалисты считают, что это не так. Травля может нанести серьезный психологический и эмоциональный ущерб жертве.
Допустим, ребенок подвергается травле, и это оставляет следы, такую «татуировку». Он может оставаться с негативными воспоминаниями и эмоциональными ранами всю жизнь. Даже когда этот ребенок вырастает и достигает успехов в жизни, тень прошлых травм может продолжать его преследовать. Его психологическое состояние и самооценка могут быть подорваны, и он по-прежнему может чувствовать себя недостойным чего-то.
Поэтому представление о том, что травля делает сильнее, вызывает вопросы. Поддержку детей в развитии их навыков, уверенности и способности стоять за себя можно осуществлять другими способами. Для этого не обязательно применять насилие, оскорбления или физическое воздействие. Можно научить детей выражать свои эмоции и учить их конструктивным методам решения конфликтов.
Таким образом важно понимать, что травля - это негативное и вредное явление, которое может нанести непоправимый ущерб психологическому и эмоциональному здоровью детей. Вместо того чтобы оправдывать травлю как средство для «укрепления», мы должны учить детей здоровым способам общения, умению решать конфликты и развивать эти навыки самоутверждения без насилия.
- Как буллинг отражается на самих задирах? Что ожидает таких детей в будущем? Какими их формирует обозначенный опыт?
- Исследуя ситуации травли, мы сталкиваемся с огромной сложностью в определении, кому из участников, будь то жертва, или зачинщик, требуется большая помощь и поддержка. Травля может быть палкой о двух концах. По сути, это процесс, который может быть вызван более глубокими и сложными факторами, чем кажется.
Зачастую зачинщик травли в другой ситуации может сам стать жертвой. Это может побуждать его к агрессивному и негативному поведению, так как у него могут отсутствовать навыки более конструктивного выражения своих эмоций. Допустим, в семье или в другой обстановке он может видеть примеры агрессии и нарушения правил общения, что делает его поведение сложным и агрессивным.
Еще одним аспектом является использование травли как средства для достижения определенных целей, например, удержания статуса лидера в классе. В этом случае даже негативное внимание все равно является вниманием, и дети могут поддерживать этот негативный цикл, даже осознавая, что они причиняют боль другим.
Исследования также показывают, что дети, которые участвовали в школьные годы в травле других, имеют гораздо большие шансы столкнуться с криминальной деятельностью в будущем. Это связано с отсутствием правильных моделей поведения и навыков взаимодействия с окружающими. Отношения, создаваемые в детстве, оказывают значительное воздействие на будущую жизнь человека, его отношения, в том числе на семейное счастье.
Исследования, проведенные в Швеции, также демонстрируют, что люди, подвергавшиеся травле в молодости, платят высокую цену за это в будущем, и это дополнительные денежные затраты для государства. Депрессия, различные психические расстройства и психосоматические проблемы - все это может быть последствием детской травли. Неконтролируемая агрессия и отсутствие навыков конструктивного взаимодействия могут также привести к плачевным результатам, включая самоубийство.
Важно помнить о том, что те, кто оставался сторонним наблюдателем, также несут ответственность. Если в классе или сообществе происходят негативные события, а они не реагируют, то их бездействие тоже оказывает влияние и может сказаться в будущем. Задуматься о возможных последствиях и взять ответственность на себя - это первый шаг к предотвращению травли и созданию благоприятных отношений в обществе. Мы должны научиться видеть широкие последствия каждой ситуации и действовать ответственно, чтобы создать мирное и поддерживающее окружение для всех.
- Так и хочется спросить, сожалеют ли они о том, что совершили в детстве?
- Действительно, существует ряд случаев, когда жертва травли, будучи уже взрослой, решает поделиться своей историей, рассказать о том, что с ней происходило годами в школе. Интересно, что зачинщики в этих случаях иногда даже не подозревают, какие страдания они могли причинять. Взрослые могут испытывать шок и сожаление, узнав, каким образом их поступки повлияли на жизнь другого человека.
Иногда извинения принимаются, и они даже могут быть искренними, но следы травли остаются на долгое время. Как следы на стене, которые не так легко стереть. Травмы, вызванные травлей, могут иметь долгосрочные последствия и повлиять на психологическое и эмоциональное состояние жертвы…
- Но поезд ушел. Как обычно наказывают виновных в буллинге? «Работает» ли в этом случае наказание, и если нет, то каким оно должно быть, чтобы стать действенным?
- Эмоции и желание найти виновного в случаях травли понятны. Как родитель, я, безусловно, также чувствовала бы это желание. Когда кажется, что кто-то причинил ущерб, злое желание наказать кого-то может быть нашей первой реакцией. Однако подход, предлагаемый программой KiVa, дает новую перспективу.
Этот метод предоставляет возможность исправить свое поведение всем участникам ситуации. Вместо того чтобы кого-то винить и клеймить, как плохого человека, мы учим детей понимать, что такое поведение недопустимо. Программа KiVa основана на том, чтобы создать благоприятное образовательное окружение, где насилие и травля не одобряются. Она предлагает беседы и с теми детьми, над которыми издеваются, и с теми, кто занимается травлей, чтобы понять ситуацию с обеих сторон.
Эта программа также предоставляет зачинщикам травли возможность изменить свое поведение. Заключается договоренность о том, что поведение в классе должно быть ненасильственным, а каждому предоставляется возможность внести свой вклад в улучшение ситуации. Здесь ключевую роль играет и классный руководитель, который работает со всем классом, помогая каждому понять свою роль и ответственность.
Важно помнить, что насилие порождает насилие, и подход KiVa стремится переломить этот цикл, стимулируя эмпатию и соблюдение договоренностей, а не наказания. Мы не наказываем зачинщиков контртравлей, а предоставляем им шанс изменить свое поведение. Работа по созданию более здоровой и доброжелательной школьной среды должна вестись всем классом и под руководством взрослых. Этот подход способствует улучшению ситуации.
- Какие действия или стратегии могут быть эффективными, если не удается вызвать эмпатию у участников ситуации травли, и проблема продолжает развиваться?
- Ситуации, где фигурирует травля, бывают разнообразны, и хотя можно говорить об общих чертах, каждая из них уникальна. Важно отметить, что школы обязательно должны иметь специалистов, готовых помочь детям, сталкивающихся с травлей. В этом случае одного разговора обычно недостаточно.
Иногда ситуации могут зайти так далеко, что жертве наносится физический ущерб, или, если речь идет о кибертравле, у нас есть доказательства, тогда, конечно, необходимо обратиться в полицию. В некоторых случаях без участия родителей и представителей правопорядка не обойтись.
Тем не менее в большинстве случаев, на начальных этапах, есть возможность попытаться дать детям шанс исправить свое поведение и задуматься над ним. Это один из принципов, который проводится в рамках программы KiVa.
Однако в ситуациях, которые уже вышли из-под контроля, требуется больше вмешательства и профессиональной помощи. В некоторых случаях решение проблемы может потребовать работы с семьей, поскольку манера поведения детей в школе и в семье может отличаться. Это вызывает у ребенка замешательство и вопрос о том, что же правильно. Нам, взрослым, необходимо стать образцом правильного поведения, особенно в онлайне, чтобы поддерживать и воспитывать детей в духе уважения и толерантности.
- Как справиться с кибербуллингом, учитывая, что это практически бесконтрольная виртуальная среда?
- Кибертравля, особенно после пандемии, стала более распространенной, и контролировать ее становится сложнее. Профилактика играет ключевую роль в обучении детей и их родителей правильному поведению в интернете. Так же, как мы повторяем учебный материал, важно регулярно обсуждать вопросы интернет-гигиены и кибер-гигиены с детьми. Родители должны быть осведомлены о том, как и с кем общаются их дети в виртуальном мире, какие фотографии отправляют, и куда они попадают. Подобно тому, как мы обучаем детей правилам гигиены, мы должны учить их правилам безопасного поведения в онлайне.
Для детей важно знать, как себя вести в различных ситуациях и как реагировать, если они столкнулись с кибертравлей или видят, как кто-то другой подвергается травле. Понимание, что сообщение о кибертравле - это не сигнал о слабости, а правильный шаг для помощи, должно быть внушено детям. Ролевые игры и симуляции ситуаций помогают им понять, как действовать в случае травли.
Следует также помнить, что роли в ситуации травли могут меняться, и важно говорить с детьми об этом. Любой ребенок может стать жертвой травли или зачинщиком, и, следовательно, они должны знать, как правильно себя вести и когда сообщить о проблеме. Эффективная профилактика начинается с образования и открытой коммуникации, а также с привития детям навыков анализа и самозащиты в онлайн-среде.
- Давайте переключимся на позитивный настрой. Возможно ли предоставить пошаговую инструкцию семьям, столкнувшимся с ситуациями буллинга, чтобы помочь им эффективно справляться с этим вызовом?
- Для того чтобы эффективно решать ситуации, связанные с травлей и буллингом, важно участвовать в процессе, а не оставаться в стороне. Дети должны знать, что могут доверять своим родителям, и только тогда они расскажут о проблемах в школе. Родители также должны помнить, как они реагируют на информацию, которую получают от детей. Важно не реагировать слишком эмоционально, но попытаться найти решение вместе с ребенком.
Следующим важным шагом является сотрудничество с учителями и школой. Данный подход помогает быстрее разрешить ситуации, так как важно помнить, что ребенок может вести себя по-разному дома и в школе. Связь с учителями и школьными специалистами помогает лучше понять контекст происходящего.
Для борьбы с травлей и буллингом также важно проводить профилактику и обучать детей, как правильно вести себя. Родителям необходимо регулярно обсуждать с детьми, как правильно вести себя в интернете, обучать их цифровой гигиене, и как реагировать на подобные ситуации.
Для родителей доступен специально составленный мини-учебник, который можно найти на сайте в электронном формате или заказать печатную версию. Если школа подключена к программе KiVa, все родители получают этот учебник бесплатно.
Учебник становится ценным помощником для родителей, предоставляя рекомендации о том, как себя вести, если их ребенок оказался в ситуации травли. Он дает советы как для жертв травли, так и для зачинщиков или наблюдателей. Этот инструмент помогает родителям разобраться в сложных ситуациях и понять, как действовать для улучшения положения своих детей.
Кроме того, в конце учебника представлены номера телефонов и контакты, куда можно обратиться, если необходима дополнительная помощь. Эти ресурсы включают в себя специалистов и консультантов, а также школьных психологов, говорящих на русском языке. Родителям следует знать, что они не одни и всегда могут обратиться за помощью, если столкнутся с трудностями, связанными с травлей и буллингом.
Инструкция для семей, столкнувшихся с булингом, включает сотрудничество со школой, разговор с ребенком о правильном поведении и реакции на ситуации травли, а также привлечение специалистов, если ситуация слишком сложная. Помните, что вы не одни, и сотрудничество поможет быстрее и эффективнее решить подобные проблемы.