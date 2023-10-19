ГАЛЕРЕЯ ⟩ Мотоциклисты собрались перед Рийгикогу: «Мы не согласны с автоналогом!»

«Когда я понял, что налог на автомобиль на самом деле будет введен, во мне что-то взорвалось! Напрочь! На мой взгляд, это огромная несправедливость - платить налог за то, за что мы уже заплатили налог. И во имя чего? Кто проделал эту дыру в бюджете?» - написала Мария Каруметс, она же MotoMari, мотоблогер и координатор протеста.

По мнению Каруметс, абсурдно платить налог за то, что не используется: например, мотоциклы в зимнем гараже - многолетние проекты, ожидающие там своего часа. Кроме того, поощрение использования мотоциклов поможет избежать использования автомобилей, так как мотоцикл изнашивает дороги гораздо меньше, чем автомобиль, и занимает гораздо меньше места, чем автомобиль, говорится в публикации.

По словам MotoMari, при планировании налога на автомобили не были учтены автоспортсмены. «Почему этот вид спорта подвергается дискриминации? Мотоциклистам нужны большие автобусы и дома на колесах для перевозки снаряжения и ночевки в местах проведения соревнований», - сказала она, добавив, что существует ошибочное мнение о том, что все мотоспортсмены - люди состоятельные.

Кроме того, по словам координатора, большая разница в налоге возникает исходя из того, зарегистрирован ли автобус на имя частного лица или некоммерческой организации - мотоклуба. Таким образом, разница в размере суммы налога в несколько раз больше. «Если дело в так называемом зеленом вопросе, то каким образом автобус частного лица загрязняет меньше, чем автобус, принадлежащий мотоклубу?» - задалась вопросом Каруметс.

В своем предыдущем посте блогер заявила, что прежде, чем в игру вступит налогообложение, она хотел бы, чтобы государственные служащие перешли на электромобили и свели на нет возмещения по расходам.