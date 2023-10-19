Выигравшая турнир Катрина Лехис исполнила мечту своего сына

Олимпийская чемпионка Токио по фехтованию Катрина Лехис недавно выиграла сателлитный турнир в Сплите (Хорватия), тем самым исполнив мечту своего сына Хенри.
Заработав в подгруппе пять побед и одно поражение, в основном турнире Лехис одолела финку Суви Лехтонен (15:5), литовку Оливию Масало (15:3), итальянку Элену Ферракути (15:13) и японку Михо Йошимуру (15:13). 7). В полуфинале она должна была встретиться с Ириной Эмбрих – своей коллегой по сборной Эстонии.
В этом поединке Лехис победила со счетом 15:12. В финале с Лехис встретилась еще одна соотечественница Нелли Дифферт, но Лехис победила и ее, осуществив мечту сына: маленький Хенри очень хотел, чтобы мама в Хорватии завоевала именно кубок.
«Хенри сказал мне в Хорватии после поединков подгруппы, что он очень хочет получить эту высшую награду, - вспомнила Лехис события прошлой недели. – Но тогда это не казалось слишком реальным. Подгруппа была для меня очень сложной, хотя я сумела все преодолеть лишь с одним поражением. Самочувствие было ужасным, было тяжело, а еще появилась жуткая головная боль. К счастью, ближе к концу подгруппы стало легче, но проведенные до этого момента поединки не продемонстрировали мне ничего особо положительного.
Потом уже я почувствовала себя гораздо лучше, и состояние улучшалось с каждым матчем. В конце дня в схватке с Нелли Дифферт оставался решающий укол и мне удалось его сделать - я поднялась на верхнюю ступеньку пьедестала почета. Заодно и осуществила мечту Хенри – забрала с собой домой кубок!» - написала Лехис, которая в следующий раз выйдет на дорожку в ноябре на этапе Кубка мира в Италии.