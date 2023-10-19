Выигравшая турнир Катрина Лехис исполнила мечту своего сына

Заработав в подгруппе пять побед и одно поражение, в основном турнире Лехис одолела финку Суви Лехтонен (15:5), литовку Оливию Масало (15:3), итальянку Элену Ферракути (15:13) и японку Михо Йошимуру (15:13). 7). В полуфинале она должна была встретиться с Ириной Эмбрих – своей коллегой по сборной Эстонии.

В этом поединке Лехис победила со счетом 15:12. В финале с Лехис встретилась еще одна соотечественница Нелли Дифферт, но Лехис победила и ее, осуществив мечту сына: маленький Хенри очень хотел, чтобы мама в Хорватии завоевала именно кубок.

«Хенри сказал мне в Хорватии после поединков подгруппы, что он очень хочет получить эту высшую награду, - вспомнила Лехис события прошлой недели. – Но тогда это не казалось слишком реальным. Подгруппа была для меня очень сложной, хотя я сумела все преодолеть лишь с одним поражением. Самочувствие было ужасным, было тяжело, а еще появилась жуткая головная боль. К счастью, ближе к концу подгруппы стало легче, но проведенные до этого момента поединки не продемонстрировали мне ничего особо положительного.