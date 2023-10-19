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Исследование ⟩ Автомобили этих цветов чаще всего попадают в аварии

rus.postimees.ee
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Белый, по крайней мере по статистике, самый безопасный цвет автомобиля, но попадание в аварию зависит еще и от самого водителя.
Белый, по крайней мере по статистике, самый безопасный цвет автомобиля, но попадание в аварию зависит еще и от самого водителя. Фото: Mostafa Meraji / Pixabay

Хотя большинство людей считает, что попадание в аварию - это в основном вопрос невезения, различные данные об автомобилях доказывают, что с попаданием в аварию связаны и некоторые другие характеристики: например, цвет автомобиля.

Недавнее исследование, проведенное компанией carVertical, специализирующейся на сборе данных об автомобилях, показало, что автомобили определенных цветов чаще попадают в аварии, чем другие. Поскольку существует корреляция между цветом автомобиля и манерой вождения, полученные результаты могут быть использованы для определения наиболее безопасных для вождения цветов.

Коричневые и желтые автомобили чаще попадают в аварии

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