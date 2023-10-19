Исследование ⟩ Автомобили этих цветов чаще всего попадают в аварии

Недавнее исследование, проведенное компанией carVertical, специализирующейся на сборе данных об автомобилях, показало, что автомобили определенных цветов чаще попадают в аварии, чем другие. Поскольку существует корреляция между цветом автомобиля и манерой вождения, полученные результаты могут быть использованы для определения наиболее безопасных для вождения цветов.