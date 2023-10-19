Вырклаэв: решение Eesti Energia о строительстве нового завода по производству сланцевого масла было безответственным

«Все это началось в 2019 году, когда тогдашний руководитель Eesti Energia и правительство центристов, «Отечества» и EKRE очень торопились начать строительство нового завода по производству сланцевого масла», - сказал Вырклаэв на пресс-конференции правительства, добавив, что это решение не должно было быть принято.

Теперь, по словам министра финансов, придется выбирать между двумя плохими вариантами - либо спустить в трубу почти 350 миллионов евро, либо навредить окружающей среде, запустив завод.

Из-за ошибок в оценке воздействия на окружающую среду 11 октября Государственный суд аннулировал разрешение на строительство завода по производству сланцевого масла, выданное компании Enefit Power AS, входящей в концерн Eesti Energia.