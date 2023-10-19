Сегодня еще трое граждан Эстонии покинут Израиль

Ранее они забронировали билеты и ожидали отъезда. «Согласно информации Министерства иностранных, три гражданина Эстонии покидают Израиль в четверг», - заявила пресс-секретарь МИД Керстин Мересма, добавив, что они возвращаются не спецрейсом, а своими силами.

МИД Израиля публикует в своих социальных сетях число погибших и пропавших без вести иностранцев. По данным ведомства, актуальных на 18 октября, один гражданин Эстонии числился пропавшим без вести.

Фото: МИД Израиля.

«Речь идет о человеке с двойным гражданством Эстонии и Израиля, о гибели которого мы сообщали на прошлой неделе», - уточнила Мересма.