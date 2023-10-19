Сегодня еще трое граждан Эстонии покинут Израиль

К началу этой недели 64 человека с эстонским гражданством нашли способ покинуть охваченный войной Израиль, но оставались еще трое, проживающие в стране на основании краткосрочных договоров. Как уточнили Rus.Postimees в Министерстве иностранных дел, их вылет из Израиля запланирован на сегодня.
Ранее они забронировали билеты и ожидали отъезда. «Согласно информации Министерства иностранных, три гражданина Эстонии покидают Израиль в четверг», - заявила пресс-секретарь МИД Керстин Мересма, добавив, что они возвращаются не спецрейсом, а своими силами.
МИД Израиля публикует в своих социальных сетях число погибших и пропавших без вести иностранцев. По данным ведомства, актуальных на 18 октября, один гражданин Эстонии числился пропавшим без вести.
«Речь идет о человеке с двойным гражданством Эстонии и Израиля, о гибели которого мы сообщали на прошлой неделе», - уточнила Мересма.
Министерство иностранных дел рекомендует воздержаться от поездок в Израиль без острой необходимости. Находящихся в Израиле просят проявлять осторожность и следовать указаниям местных властей. В случае необходимости консульскую помощь можно получить по круглосуточному телефону горячей линии +372 5301 9999.