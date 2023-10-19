Таллинн предупреждает: вечером ожидаются зимние дорожные условия

В конце 2022 года Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства заключил новые договоры об обслуживании главных улиц города, что позволило повысить качество проводимых работ. Кроме того, сокращены интервалы обслуживания пешеходно-велосипедных дорожек и остановок общественного транспорта, установлены контейнеры с гранитной крошкой на наиболее загруженных остановках. Также добавлены обязательства по профилактическим мерам в случае ледяного дождя.

С 1 ноября все подрядчики, ответственные за уборку улиц, обязаны предоставлять данные о количестве хлоридов в режиме реального времени. Договоры также предусматривают ночную очистку велосипедных дорожек от снега после выпадения осадков, а также применение дополнительных погрузчиков для улучшения качества уборки в сложных погодных условиях.

Предстоящей зимой продолжит действовать подразделение по уборке города, созданное при парке Кадриорг. Оно задействовано в очистке от снега и противогололедной обработке улиц, а также в вывозе снега с наиболее интенсивно используемых тротуаров центра города, которые в обычных условиях должны приводить в порядок собственники недвижимости.

В обязанности подразделения входит также ликвидация последствий чрезвычайных погодных условий, в том числе очистка пешеходных дорожек на кладбищах и в крупных парках, а также помощь подрядчикам районных управ при уборке снега с парковочных мест в условиях сильного снегопада.

Квартирные товарищества и владельцы домов обязаны поддерживать в чистоте тротуары, находящиеся между их недвижимостью и дорогой. В случае продолжительных снегопадов необходимо регулярно ухаживать за тротуарами, чистить их не реже, чем каждые восемь часов, и даже чаще, если толщина снежного покрова достигает 3 см при мокром или 6 см при сухом снеге.