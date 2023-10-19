Таллинн предупреждает: вечером ожидаются зимние дорожные условия

Согласно прогнозу, сегодня и завтра ожидается переменчивая погода: в Таллинне и его окрестностях дневной дождь может перерасти в мокрый снег ночью. Не исключено, что из-за нулевой температуры воздуха в утренние часы пик пятницы дороги окажутся скользкими.
Партнеры города, обслуживающие дороги, осуществляют их противогололедную обработку и готовы реагировать на изменение погодных условий, однако всем участникам дорожного движения необходимо проявлять осторожность. Ездить на летней резине по скользкой и заснеженной дороге крайне опасно!
«Настоятельно просим всех водителей проверить, заменены ли летние покрышки на их автомобилях на зимние, предпочтительно на ламельные. Таллинн начал ежегодную кампанию "Пыль убивает", призванную обратить внимание всех участников дорожного движения на то, что износ дорог и улиц шипованными шинами ухудшает качество воздуха в городе, а также значительно увеличивает потребность в ремонте дорог», - сказал заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг.
Он добавил, что в ситуации, когда погода то и дело меняется, водителям лучше не торопиться начинать движение и отвести себе время на адаптацию к зимним дорожным условиям. Также очень важно соблюдать безопасную дистанцию и избегать опасных маневров.
На этой неделе одновременно у всех подрядчиков города прошла проверка техники, используемой ими для зимнего обслуживания дорог, чтобы убедиться в готовности к началу сезона.
Всего этой зимой на таллиннских улицах, тротуарах, парковках, пешеходных и велодорожках будет работать 167 единиц техники. Места, недоступные для техники, такие как лестницы, остановки общественного транспорта и пешеходные переходы, будут очищаться вручную несколькими группами рабочих.
Подрядчики Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства занимаются очисткой основных магистралей и других важных объектов, а партнеры по обслуживанию городских районов очищают от снега внутриквартальные дороги и небольшие улицы. На начало сезона для профилактической противогололедной обработки в запасе имеется 11 тысяч тонн хлоридов и 1200 тонн гранитной крошки.
В конце 2022 года Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства заключил новые договоры об обслуживании главных улиц города, что позволило повысить качество проводимых работ. Кроме того, сокращены интервалы обслуживания пешеходно-велосипедных дорожек и остановок общественного транспорта, установлены контейнеры с гранитной крошкой на наиболее загруженных остановках. Также добавлены обязательства по профилактическим мерам в случае ледяного дождя.
С 1 ноября все подрядчики, ответственные за уборку улиц, обязаны предоставлять данные о количестве хлоридов в режиме реального времени. Договоры также предусматривают ночную очистку велосипедных дорожек от снега после выпадения осадков, а также применение дополнительных погрузчиков для улучшения качества уборки в сложных погодных условиях.
Предстоящей зимой продолжит действовать подразделение по уборке города, созданное при парке Кадриорг. Оно задействовано в очистке от снега и противогололедной обработке улиц, а также в вывозе снега с наиболее интенсивно используемых тротуаров центра города, которые в обычных условиях должны приводить в порядок собственники недвижимости.
В обязанности подразделения входит также ликвидация последствий чрезвычайных погодных условий, в том числе очистка пешеходных дорожек на кладбищах и в крупных парках, а также помощь подрядчикам районных управ при уборке снега с парковочных мест в условиях сильного снегопада.
Квартирные товарищества и владельцы домов обязаны поддерживать в чистоте тротуары, находящиеся между их недвижимостью и дорогой. В случае продолжительных снегопадов необходимо регулярно ухаживать за тротуарами, чистить их не реже, чем каждые восемь часов, и даже чаще, если толщина снежного покрова достигает 3 см при мокром или 6 см при сухом снеге.
Для борьбы с гололедом следует использовать насыпной материал диаметром от 2 до 6 мм. Не допускается использование золы, песка или хлоридов. Сейчас районные управы бесплатно предоставляют гранитную крошку квартирным товариществам. Дополнительную информацию можно получить в районных управах.